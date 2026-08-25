Кинези преплављују Европу: До 2035. се очекује 1,5 милиона возила годишње

Аутор:АТВ редакција
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Продор кинеских произвођача аутомобила на европско тржиште још је у раној фази, али њихова локална производња расте веома брзо.
Према процјенама аналитичке компаније Глобал Мобилитy, кинески брендови би до 2035. године могли да производе чак 1,5 милиона аутомобила годишње у Европи.
Кинески произвођачи попут БYД-а, Leapmotora и Cheryja ове године требало би да произведу око 90.000 возила у Европи. Аутомобили се склапају у новим фабрикама, али и у постојећим погонима који претходних година нису били довољно искоришћени.
Глобал Мобилитy очекује да ће европска производња кинеских брендова до 2030. године порасти на око милион возила годишње, док би пет година касније могла да достигне 1,5 милиона аутомобила.
Брз раст кинеске производње у Европи није прошао незапажено код европских законодаваца. Њихова намјера је да спријече ситуацију у којој кинеске компаније у Европи само склапају аутомобиле од компоненти које стижу из Кине, без значајније користи за европску индустрију.
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У ту сврху припрема се Industrial Accelerator Act (ИАА), закон чији је циљ јачање европске индустријске базе и повећање домаће производње. Детаљи још нису коначни, али очекује се увођење квота за коришћење европских компоненти у аутомобилима произведеним на територији Европске уније.
"Главни ризик је да Кина отвори погоне за склапање кинеских компоненти у ЕУ, уз минималну економску додатну вредност за Европљане", оценио је економиста Сандер Тордоир.
БYД ће ускоро почети производњу аутомобила у Мађарској, а компанија разматра и изградњу фабрике у Шпанији. У Шпанији се већ производе поједини модели брендова Јаецоо и Омода, док ће Леапмотор ускоро почети производњу електричних аутомобила у Стеллантисовој фабрици у Сарагоси.
Гели ће, с друге стране, производити аутомобиле у Валенсији кроз партнерство са Фордом.
Један од главних разлога због којих кинески произвођачи граде фабрике у Европи јесте избјегавање високих увозних царина.
Међутим, уколико ИАА буде захтијевао да произвођачи у већој мјери користе европске добављаче и производе компоненте локално, компаније са високим степеном вертикалне интеграције, попут БYД-а, мораће да процене да ли им се такве инвестиције исплате.
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"Да би се аутомобил сматрао производом произведеним у Европи, велики дио компоненти, укључујући батерију, морао би да буде произведен локално", рекао је Грегор Вилијамс из истраживачког института Rhodium Group за њемачки "Automobilwoche".
То би могло значајно да промијени начин на који кинески произвођачи послују у Европи. Умјесто да само избјегну царине склапањем аутомобила на европском тлу, од њих би се могло захтевати да постепено изграде и локални ланац добављача.
За европску аутомобилску индустрију то би могло да буде посебно значајно, јер би долазак кинеских произвођача, парадоксално, могао да доведе и до нових инвестиција у производњу компоненти, батерија и других дијелова аутомобила на Старом континенту.
(б92)
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