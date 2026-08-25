Пуштен у рад нови ЦТ апарат у болници "Свети Врачеви"

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Нови ЦТ апарат данас је свечано пуштен у рад у Болници "Свети Врачеви" у Бијељини, чијом употребом је направљен корак ка модернизацији радиолошке дијагностике и унапређењу здравствене заштите становништва овог града и околине.
Апарат су свечано пустили у рад премијер Републике Српске Саво Минић, министар здравља и социјалне заштите Ален Шеранић и директор Болнице "Свети Врачеви" Микајло Лазића.
Свечаности присуствује особље ове здравствене установе. Претходно је одржан састанак Минића и Шеранића са Лазићем.
Директор бијељинске Болнице "Свети врачеви" Микајло Лазић истакао је да је данас значајан дан за ову установу јер је у рад пуштен најсавременији 128-слајсни скенер који функционише са мањом дозом зрачења и пуно брже ради, а набављен је захваљујући средствима Владе Републике Српске.
Лазић је истакао да овај скенер припада напреднијим технологијама јер, осим класичних снимања има и напредније могућности и програме као што су ЦТ коронарографија, ангиографије, као и додатни софтвери који су базирани на вјештачкој интелигенцији који се користе за снимање мозга.
"Апарат је нискодозни, односно са мањом дозом зрачења, и пуно брже ради", изјавио је Лазић новинарима у Бијељини након што је свечано пустио у рад нови апарат заједно са премијером Републике Српске Савом Миниће и министром здравља и социјалне заштите Алено Шераниће.
Лазић је навео да је сада бијељинска Болница једина болница секундарног нивоа која ће да има два 128-слајсна скенера.
"Међутим, све ово је мала ствар у односу на пројекат нове болнице, који је усвојен на Влади Републике Српске. Прошли пут кад је премијер био смо отварали лабораторију и тада је то било у домену научне фантастике. Међутим, врло брзом акцијом Владе Републике Српске смо дошли до иницијативе", рекао је Лазић.
Он је истакао да је издвојено 125 милиона КМ да се започне изградња нове болнице.
"Неизмјерно сам захвалан и Министарству здравља и Влади Републике Српске", рекао је Лазић.
Влада Републике Српске је 13. августа усвојила информацију о иницијативи за проширење просторних капацитете и изградњу новог објекта Болнице "Свети врачеви" у Бијељини.
Капацитет ће бити повећан за 188 лежајева, што ће са постојећим бројем бити 434 лежаја, а процијењено је да је за ове намјене потребно изградити објекат величине 14.500 метара квадратних.
Шеранић је подсјетио да је, од када је почела да ради Болница "Свети врачеви" у Бијељини, број услуга увећан за око 75 одсто.
"Исто се тако број операција увећао исто за 75 одсто, што је огроман раст и скок броја услуга", изјавио је Шеранић новинарима након састанка са директором Микајлом Лазићем, којем је присуствовао и премијер Српске Саво Минић.
Шеранић је напоменуо да је из тог разлога Влада Републике Српске прихватила иницијативу коју је урадила бијељинска Болница за доградњу нове зграде.
"Здравствену заштиту у болници овдје у Бијељини ћемо стандардизовати са здравственом заштитом кроз нове болнице у цијелој Републици", рекао је Шеранић.
Он је честитао Болници у Бијељини, у којој је данас у рад пуштен нови ЦТ апарат, а чијом употребом је направљен корак ка модернизацији радиолошке дијагностике и унапређењу здравствене заштите становништва овог града и околине.
Апарат су свечано пустили у рад премијер Републике Српске Саво Минић, министар здравља и социјалне заштите Ален Шеранић и директор Болнице "Свети врачеви" Микајло Лазић.
Капацитет ће бити повећан за 188 лежајева, што ће са постојећим бројем бити 434 лежаја, а процијењено је да је за ове намјене потребно изградити објекат величине 14.500 метара квадратни
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
1 ч0
Градови и општине
2 ч0
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
5 ч0
Најновије
Најчитаније
13
18
13
17
13
13
13
10
13
08
Тренутно на програму