Хеликоптер Оружаних снага гаси пожаре код Требиња, у Цазину угашен

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Хеликоптер Оружаних снага БиХ од јутрос је наставио да гаси пожар у подручју Требиња, док је пожар код Цазина угашен, саопштено је из Министарства одбране у Савјету министара.
"Пожар код Требиња је на неприступачном и захтјевном терену, а посада Првог хеликоптерског сквадрона јуче је на овом подручју гасила четири часа и избацила 41.000 литара воде, а јутрос од 5.30 до 7.30 часова 29 ведара по 1.000 литара воде", наведено је у саопштењу.
Због потреба даљег гашења, хеликоптер је поново упућен на други налет гашења од 8.15 до 10.15 часова, када је избацио 24 ведра воде.
"Пожар је под контролом, али се због дуге пожарне линије очекује и даље дјеловање из ваздуха у послијеподневним часовима", наведено је у саопштењу.
Други хеликоптерски сквадрон Оружаних снага јуче је на пожариште на подручју Цазина у 100 налета избацио 100.000 литара воде, након чега је пожар угашен, те није било потребе да се хеликоптер и данас упућује ка Цазину.
"Ваздухопловци Бригаде ваздушних снага и противваздушне одбране Оружаних снага и даље су спремни да реагују у врло сложеним условима летења, а посебно истичу и квалитет новог противпожарног ведра запремине од око 1.000 литара, којим су опремљени", наведено је у саопштењу, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
2 ч0
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
5 ч0
Градови и општине
16 ч0
Најновије
Најчитаније
13
18
13
17
13
13
13
10
13
08
Тренутно на програму