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A String Fest - концерт „Успомене“ отвара фестивал 4. септембра

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25.08.2026 12:32

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A String Fest - концерт „Успомене“ отвара фестивал 4. септембра

Бања Лука – Како на једној сцени спојити музику Фореа, Малера, Гидеона Клајна и Чајковског, а истовремено окупити умјетнике чије каријере повезују Бању Луку, Сарајево, Београд, Беч, Дортмунд, Аахен, Хановер и друге европске музичке центре?

Одговор доноси концерт „Успомене“, којим 4. септембра почиње "A String Fest". Концерт ће бити одржан у 20 часова у Банском двору.

Фестивалски ансамбл окупиће умјетнике са богатим међународним искуством, а програм је сачињен од дјела различитих епоха и за различите камерне саставе, од Фореове „Елегије“ и Малеровог Клавирског квартета, преко Гудачког трија Гидеона Клајна, до Чајковсковог „Сувенира из Фиренце“.

Вече ће отворити „Елегија“ оп. 24 Габриела Фореа, дјело из 1880. године за виолончело и клавир. Извешће га Младен Милорадовић на виолончелу и Соња Бобрек Савић за клавиром.

Слиједи Клавирски квартет у а-молу Густава Малера, настао 1876. године, у којем ће се Бобрек Савић придружити Соњи Војводић на виолини, Дејану Млађеновићу на виоли и Јеремиасу Флидлу на виолончелу.

Треће дјело прије паузе биће Гудачки трио Гидеона Клајна, настао 1944. године. У овом саставу наступиће Никола Панчић на виолини, Ђорђе Миловановић на виоли и Младен Милорадовић на виолончелу.

Након паузе слиједи дјело које ће окупити цијели фестивалски ансамбл - „Сувенир из Фиренце“, гудачки секстет оп. 70 Петра Илича Чајковског из 1890. године.

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