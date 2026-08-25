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Букејловић: Српска бира породицу - међу водећим у региону по подршци за треће и четврто дијете

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 13:10

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Букејловић: Српска бира породицу - међу водећим у региону по подршци за треће и четврто дијете

Породица је снага Републике Српске, а свако ново дијете је њена будућност и због тога систем дјечије заштите, поред права која припадају сваком новорођеном дјетету, препознаје и породице које се одлучују за треће и четврто дијете, истакла је потпредсједник Народне скупштине Републике Српске Нина Букејловић.

Поводом кампање "Српска те воли" у оквиру које ће Кабинет предсједника Републике у наредном периоду представити права и мјере које данас чине систем подршке породици у Републици Српској, Букејловићева је изјавила за Срну да је за свако трећерођено дијете обезбијеђена посебна пронаталитетна накнада од 600 КМ, док за четврторођено она износи 450 КМ.

Ово право, додала је, остварује се без обзира на материјални статус породице и мјесто рођења дјетета.

"Подршка вишечланим породицама ту не престаје. Незапосленим мајкама матерински додатак за треће и свако наредно дијете исплаћује се 18 мјесеци, умјесто 12 мјесеци колико траје за прво и друго дијете. Од 1. јула ове године матерински додатак износи 746 КМ мјесечно.

То значи да иза политике подршке рађању не стоји једна мјера, већ систем различитих права којима Република Српска настоји да олакша родитељство и подржи породице које желе више дјеце", нагласила је Букејловићева.

Навела је да се демографски изазов са којим се суочавамо не може ријешити једном одлуком нити преко ноћи, али може и мора постојати јасно опредјељење Републике да сваке године ради више за породицу.

"Да подржимо рођење. Да олакшамо родитељство. Да чувамо породицу. Јер без дјеце нема будућности Републике Српске", поручила је Букејловићева.

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Тагови :

Нина Букејловић

Република Српска

Народна скупштина Републике Српске

породица

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