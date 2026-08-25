Коју документацију родитељи треба да поднесу за привремено издржавање дјеце?

Аутор:АТВ редакција
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Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић апеловао је данас да странке које подносе захтјеве у оквиру Закона о привременом издржавању дјеце - обавезно доставе и рјешење о извршењу које издаје надлежни суд.
Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић апеловао је данас да странке које подносе захтјеве у оквиру Закона о привременом издржавању дјеце - обавезно доставе и рјешење о извршењу које издаје надлежни суд, како то не би био разлог одбијања исплате овог битног права које је Српска увела с циљем заштите дјеце чији родитељи не плаћају судски утврђену алиментацију, а како дјеца не би чекала на средства.
"То је документ који је основни и почетни да би се могло реализовати ово право", изјавио је Шеранић новинарима у Бијељини након састанка са директором Фонда за дјечију заштиту Републике Српске Недељком Јовићем.
Када је ријеч о Закону о привременом издржавању дјеце и захтјевима који се рјешавају по том питању, Шеранић је рекао да то иде у добром току.
"А, одређени проблеми који су се појављивали се, прије свега, односе на то да странке у оквиру предвиђене документације не предају рјешење о извршењу од суда", изјавио је Шеранић и изразио задовољство да се у оквиру административног дијела брзо завршавају активности по том питању.
Шеранић је навео да је са Јовићем разговарао о реализацији права која су донесена у Републици Српској у посљедњих неколико мјесеци, а која је иницирао премијер Републике Српске Саво Минић.
Министар се осврнуо и на ново право које се односи на суфинансирање боравка млађих основаца у приватним предшколским установама, а што ће Фонд да активно рјешава.
"Јавност ће бити обавијештена који су то документи које требају родитељи да поднесу да би се могло стећи ово рјешење и како би исплата по том основу такође могла да буде реализована", рекао је Шеранић.
Он је подсјетио да је посљедњих мјесеци актуелно и увећање материнског додатка, који се у новом, већем износу, исплаћује од 1. августа.
Шеранић је похвалио и "Социјализацију дјеце Републике Српске" као најбољи републички пројекат у чијој реализацији и лично учествује када посјети дјецу у Бечићима и са њима и родитељима и васпитачима разговара о важности тог доживљаја.
"Драго ми је да је све ове године све било онако како је предвиђено. Већ смо кренули у припреме и за наредну годину", рекао је Шеранић.
Он је истакао да је за два мандата у оквиру којих предводи Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске - буџет Фонда за дјечију заштиту порастао за три до четири пута, односно са педесетак на више од 200 милиона КМ.
"Влада Републике Српске и премијер Минић изражавају подршку породици, дјеци. Наставићемо да радимо по питању развоја и нових права. У припреми смо новог закона о дјечијој заштити, заједно са Фондом. Са удружењима која се баве питањима из области дјечије заштите разговараћемо о самом преднацрту и нацрту закона и тражити нека рјешења за која очекујем да ће бити боља него што су тренутна предвиђена Законом о дјечијој заштити", рекао је Шеранић, преноси Срна.
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