Делегација из Србије сутра у УКЦ-у Српске: Обилазак новог објекта за онкологију

Аутор:АТВ редакција
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Државни секретар Министарства здравља Републике Србије др Немања Зечевић и директор Института за онкологију и радиологију Србије доц. др Милан Жегарац посјетиће УКЦ Републике Српске у сриједу 26. августа 2026. године у 12:00 часова.
У оквиру посјете планиран је састанак са руководством УКЦ Републике Српске и Центра за радиотерапију Афидеа, а потом и обилазак Завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде, Центра за радиотерапију, Завода за клиничку радиологију, те новог Објекта за онкологију и хематологију са палијативном његом.
"Ова посјета је прилика да УКЦ Републике Српске представи нове капацитете Објекта за онкологију и хематологију са палијативном његом као и нове медицинске технологије са којима располаже. Поред тога ово је изузетна прилика за упознавање са радом наших стручних тимова, савремених метода дијагностике и лијечења, као и плановима за даљи развој здравствене заштите и међусобне сарадње", поручују из УКЦ-а Српске.
Долазак делегације је планиран у 12:00 у Управу УКЦ Републике Српске.
Тим поводом планиране су изјаве за медије сутра 26.8.2026. године око 13.00 часова у Објекту за онкологију и хематологију са палијативном његом, саопштено је из УКЦ-а Српске.
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