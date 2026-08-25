Logo

Делегација из Србије сутра у УКЦ-у Српске: Обилазак новог објекта за онкологију

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 11:04

Коментари:

0
Зграда Универзитетско-клиничког центра Републике Српске.
Фото: АТВ

Државни секретар Министарства здравља Републике Србије др Немања Зечевић и директор Института за онкологију и радиологију Србије доц. др Милан Жегарац посјетиће УКЦ Републике Српске у сриједу 26. августа 2026. године у 12:00 часова.

У оквиру посјете планиран је састанак са руководством УКЦ Републике Српске и Центра за радиотерапију Афидеа, а потом и обилазак Завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде, Центра за радиотерапију, Завода за клиничку радиологију, те новог Објекта за онкологију и хематологију са палијативном његом.

"Ова посјета је прилика да УКЦ Републике Српске представи нове капацитете Објекта за онкологију и хематологију са палијативном његом као и нове медицинске технологије са којима располаже. Поред тога ово је изузетна прилика за упознавање са радом наших стручних тимова, савремених метода дијагностике и лијечења, као и плановима за даљи развој здравствене заштите и међусобне сарадње", поручују из УКЦ-а Српске.

Долазак делегације је планиран у 12:00 у Управу УКЦ Републике Српске.

Тим поводом планиране су изјаве за медије сутра 26.8.2026. године око 13.00 часова у Објекту за онкологију и хематологију са палијативном његом, саопштено је из УКЦ-а Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

УКЦ Републике Српске

званична посјета

Република Српска

Србија

Онкологија

Коментари (0)

Више из рубрике

Влада Републике Српске је највиши орган извршне власти у Републици Српској.

Република Српска

Унапређење спорта у школама у Српској

2 ч

0
Перић Ромић: Ручак, патике и школа не могу да чекају алиментацију

Република Српска

Перић Ромић: Ручак, патике и школа не могу да чекају алиментацију

3 ч

0
Випотник: Простор није обновљив ресурс, свака градња мора бити промишљена

Република Српска

Випотник: Простор није обновљив ресурс, свака градња мора бити промишљена

3 ч

0
Алис Вајдел, савезна предсједница АфД, обраћа се учесницима на отварању предизборне кампање АфД у Саксонији-Анхалт, Магдебург, Њемачка, у суботу 18. јула 2026.

Република Српска

АфД пред историјском побједом: „Ово опасно подсјећа на Њемачку 1930-их“

6 ч

36

  • Најновије

  • Најчитаније

13

18

Додик: Сорека не престаје да вријеђа здрав разум лажима о владавини права и правној држави

13

17

Тотенхем купио Савиња за 100 милиона евра

13

13

Минић: Обезбиједити веће плате да медицински радници остају у Српској

13

10

Букејловић: Српска бира породицу - међу водећим у региону по подршци за треће и четврто дијете

13

08

Гажење људи на коњским тркама: Предложен притвор за Жељка Вујовића и Мирка Самарџића

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима