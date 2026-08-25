Перић Ромић: Ручак, патике и школа не могу да чекају алиментацију

Аутор:АТВ редакција
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Законом о привременом издржавању дјеце створен је механизам којим, када су испуњени прописани услови, Јавни фонд за дјечију заштиту Републике Српске привремено исплаћује издржавање дјетету чији родитељ не извршава своју обавезу, али не зато да Република преузме обавезу неодговорног родитеља, него зато што дијете не може да чека, изјавила је за Срну посланик у Народној скупштини Српске Ранка Перић Ромић.
"Рачун за школски прибор не чека. Патике које је дијете прерасло не чекају. Ручак не чека. Екскурзија не чека. Дјетињство не може бити стављено на чекање док одрасли рјешавају своје спорове. Зато сматрам да је доношење овог закона једна од важних мјера породичне политике Републике Српске.
Замислите мајку која сваког јутра спрема дијете за школу, одлази на посао, плаћа стан, храну, одјећу, књиге и све оно што одрастање једног дјетета носи. А онда сваког мјесеца чека новац који је други родитељ према одлуци суда дужан да обезбиједи свом дјетету. И он не стигне", нагласила је Перић Ромић за Срну, поводом кампање "Српска те воли" у оквиру које ће Кабинет предсједника Републике у наредном периоду представити права и мјере које данас чине систем подршке породици у Републици Српској.
Она је подсјетила да је до сада то често био проблем те мајке или оца који је остао уз дијете, а од сада је то питање на које одговор даје и Република Српска.
"Зато сматрам да је доношење овог закона једна од важних мјера породичне политике Републике Српске. Њиме нисмо измислили нову обавезу родитеља. Она већ постоји и утврђује је суд. Урадили смо нешто друго – заштитили смо дијете од посљедица њеног неизвршавања", истакла је Перић Ромић.
Она је навела да се привремено издржавање може остваривати најдуже до 18. године живота.
Када је судом утврђена обавеза у висини од најмање 15 одсто просјечне плате, према подацима на основу којих је право уведено ријеч је о износу до 229 КМ, док се, додала је, код ниже судски одређене обавезе исплаћује управо тај нижи износ, а Република ће од онога ко је био дужан да плати издржавање тражити поврат средстава.
"То је правична политика. Помажемо ономе ко не може да чека, а одговорност остављамо тамо гдје припада. Када кажемо да је породица приоритет, онда то мора важити и када је породица суочена са тешким околностима. Када кажемо да Српска воли своју дјецу, онда та љубав мора бити претворена у право. У овом случају право које једном родитељу говори: `Ниси сам.` А једном дјетету: `Сукоби одраслих нису твоја кривица и неће постати твој терет`", закључила је Перић Ромић.
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