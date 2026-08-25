Пијана ћерка претукла немоћне родитеље: Алкотест шокирао и полицију

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду ухапсили су С.Ж. (47) због сумње да је починила језиво насиље у породици и претукла своје старе и немоћне родитеље - оца (81) и мајку (73).
Породични окршај догодио се у њиховој кући у околини Барајева, гдје је након жестоке расправе осумњичена насрнула на мајку и оца и нанела им тјелесне повреде.
Након пријаве, полицијска патрола је убрзо стигла на лице мјеста, а призор који су затекли оставио је све у шоку. Осумњичена је једва стајала на ногама, а алкотестирањем је утврђено да је у крви имала чак око 3 промила алкохола!
Несрећни старац и његова супруга са повредама хитно су превезени у болницу. Након детаљног прегледа и указане љекарске помоћи, љекари су их отпустили на кућно лијечење.
С .Ж. је одмах лишена слободе и одређено јој је полицијско задржавање до 48 сати - како због оптужби за насиље у породици, тако и ради обавезног трежњења у службеним просторијама.
Након истека задржавања, осумњичена жена ће уз одговарајућу кривичну пријаву бити приведена надлежном тужилаштву на саслушање.
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