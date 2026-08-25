Бизинис план: Од свјетских тржишта до домаће привреде

Извор:
АТВ
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Од кретања на свјетским тржиштима до нових инвестиција у Републици Српској, и ове седмице пратимо теме које утичу на новац, привреду и пословне одлуке.
Свјетска тржишта траже нове прилике, док се у Републици Српској стварају темељи за нове инвестиције. Од ширења мреже Аутопутева Републике Српске до успјешних домаћих компанија које показују да се и у производњи може остварити озбиљан пословни резултат – доносимо преглед најважнијих економских тема.
'Бизнис план' доноси приче о економији и привреди, али и људима који својим идејама, знањем и радом стварају нове пословне прилике. Пратићемо економска кретања и трендове у Српској, региону и свијету, говорити о томе како се они одражавају на привреду и шта значе за пословање и свакодневни живот. Представљаћемо успјешне домаће предузетнике, њихове пословне приче и искуства, али и оне који су тек на почетку и траже начин да своју идеју претворе у добар посао. Кроз разговоре са привредницима и стручњацима, извјештаје са економских форума и актуелне податке са тржишта, 'Бизнис план' тражиће одговоре на питања која су важна за привреду и њен даљи развој.
Емисију уређује и води Маријана Ивељић.
'Бизнис план' уторком у 20 часова и 10 минута.
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