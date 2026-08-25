Logo

Бизинис план: Од свјетских тржишта до домаће привреде

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Извор:

АТВ

25.08.2026 11:31

Коментари:

0
Бизинис план: Од свјетских тржишта до домаће привреде
Фото: атв

Од кретања на свјетским тржиштима до нових инвестиција у Републици Српској, и ове седмице пратимо теме које утичу на новац, привреду и пословне одлуке.

Свјетска тржишта траже нове прилике, док се у Републици Српској стварају темељи за нове инвестиције. Од ширења мреже Аутопутева Републике Српске до успјешних домаћих компанија које показују да се и у производњи може остварити озбиљан пословни резултат – доносимо преглед најважнијих економских тема.

'Бизнис план' доноси приче о економији и привреди, али и људима који својим идејама, знањем и радом стварају нове пословне прилике. Пратићемо економска кретања и трендове у Српској, региону и свијету, говорити о томе како се они одражавају на привреду и шта значе за пословање и свакодневни живот. Представљаћемо успјешне домаће предузетнике, њихове пословне приче и искуства, али и оне који су тек на почетку и траже начин да своју идеју претворе у добар посао. Кроз разговоре са привредницима и стручњацима, извјештаје са економских форума и актуелне податке са тржишта, 'Бизнис план' тражиће одговоре на питања која су важна за привреду и њен даљи развој.

Емисију уређује и води Маријана Ивељић.

'Бизнис план' уторком у 20 часова и 10 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

Маријана Ивељић

Бизнис план

Коментари (0)

Више из рубрике

Важно: Све учесталији напади на Србе у Хрватској

Емисије

Важно: Све учесталији напади на Србе у Хрватској

22 ч

0
Никад није касно: Четворица ветеранa у необичнoj мисији

Емисије

Никад није касно: Четворица ветеранa у необичнoj мисији

2 д

0
енерго ново

Емисије

Енерго клуб: Стање електроенергетског система Српске

3 д

0
нови визуал народ прича

Емисије

Народ прича: Приче из Херцеговине

3 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

18

Додик: Сорека не престаје да вријеђа здрав разум лажима о владавини права и правној држави

13

17

Тотенхем купио Савиња за 100 милиона евра

13

13

Минић: Обезбиједити веће плате да медицински радници остају у Српској

13

10

Букејловић: Српска бира породицу - међу водећим у региону по подршци за треће и четврто дијете

13

08

Гажење људи на коњским тркама: Предложен притвор за Жељка Вујовића и Мирка Самарџића

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима