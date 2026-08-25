Минић у Вршанима присуствовао подјели трактора "Беларус" младим пољопривредницима

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић присуствовао је данас у Вршанима код Бијељине подјели трактора "беларус" младим пољопривредницима у оквиру програма "Република Српска и село Републике Српске: моје мјесто за живот".
"Ово је можда једна од најљепших мјера Владе Републике Српске и ресорног министарства. Овдје је више од 23 породице, које имају троје и више дјеце. Ово су наши млади који желе да остану у Републици Српској. То је посебан пројекат гдје Влада учествује са 60, а наши пољопривредници са 40 одсто средстава. Као и прошли пут, великом брзином, ефективношћу, транспарентношћу", рекао је Минић.
Он је додао да се пројекат приводи крају и да је до данас 49 завршених и обрађених захтјева.
"У међувремену се уплаћује, и у наредних 10 дана ће бити апсолутно све завршено и преузето. Сви трактори су овдје", изјавио је Минић новинарима током посјете предузећу "Агро-симекс", које је овлаштени заступник и сервисер "беларус" и "махиндра" трактора за подручје БиХ.
Он је нагласио да је пројекат "Република Српска и село Републике Српске: моје мјесто за живот" можда једна од најатрактивнијих мјера у Републици Српској.
"Настојимо да свим младима који су одлучили да живе у Републици Српској поклонимо дио пажње који заслужују, да схвате да осим редовних мјера имамо посебне мјере за младе пољопривредне произвођаче, за оне који живе у Републици Српској и, што би наш народ рекао, који су овдје `пустили своју бразду`", рекао је Минић.
Он је додао да је са радошћу дошао у Вршане да са пољопривредницима подијели овај тренутак и да разговарају о будућим мјерама које ће Влада креирати за њих.
Власник предузећа "Агро-симекс" Јово Симић оцијенио да су корисници веома задовољни и да би било добро кад би и убудуће било могуће остварити овакве пројекте.
"Захваљујући Министарству пољопривреде, премијеру, данас смо се окупили да подијелимо још једну већу количину `беларус` трактора", навео је Симић.
Он је додао да ће "Агро-симекс" ове године издати 86 трактора по субвенционисаним цијенама, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Најновије
Најчитаније
13
18
13
17
13
13
13
10
13
08
Тренутно на програму