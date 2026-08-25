ОБЈАВЉЕН УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО Аутом покосио породицу, погинула дјевојчица (5)

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Тешка саобраћајна несрећа догодила се синоћ у Краљеву када је аутомобил излетио са коловоза и на тротоару ударио мајку и двоје дјеце од којих је једно данас преминуло у болници.
Према снимку са надзорне камере, аутомобил се из за сада непознатих разлога кретао између двије саобраћајне траке. У тренутку када му је у сусрет, лијевом саобраћајном траком, наишло друго возило, возач црног аутомобила је нагло скренуо на тротоар.
August 25, 2026
Подсјетимо, несрећа се догодила синоћ у 19 часова, када је аутомобил излетео са коловоза у Улици Четвртог краљевачког батаљона у Краљеву и на тротоару ударило неколико пјешака.
Међу повријеђенима су били мајка са бебом у колицима и старијим дјететом. Мајка дјеце је са тешким тјелесним повредама збринута у Здравственом центру “Студеница” у Краљеву.
Петогодишња дјевојчица преминула је у Дјечијој универзитетској клиници у Тиршовој. Она је јутрос пребачена из Краљева у Универзитетску дјечију клинику Тиршова.
Србија
Преминула дјевојчица (5) повријеђена у саобраћајној несрећи: Аутомобил је покосио на тротоару са мајком и братом
Друго дијете, дјечак стар годину и по, такође је пребачено у Београд, са тешким тјелесним повредама главе и екстремитета.
Припадници Министарства унутрашњих послова у Краљеву ухапсили су Ј. А. (26) из тог града, због сумње да је управљајући аутомобилом без возачке дозволе ударио пјешаке, док је једна од повријеђених, петогодишња дјевојчица преминула од задобијених повреда.
Он је осумњичен за извршење кривичног дјела тешко дјело против безбједности јавног саобраћаја, саопштено је из Полицијске управе у Краљеву.
Србија
Ухапшен возач који је ударио породицу на тротоару: Дјевојчица (5) преминула од повреда
Сумња се да је он, јуче око 19 часова, у Улици 4. краљевачки батаљон у Краљеву, управљајући возилом "сеат", приликом претицања ударио у путничко возило "фолксваген" које се кретало из супротног смјера, а којим је управљао 18-годишњи суграђанин, након чега је прешао на пјешачко-бициклистичку стазу, гдје је ударио у дрво, а затим и у пешаке.
Тада је тешке тјелесне повреде, опасне по живот задобила петогодишња дјевојчица, док су тешке тјелесне повреде задобиле њена 32-годишња мајка и једногодишња сестра, која се налазила у дјечјим колицима.
Отац (35) задобио је лаке тјелесне повреде, као и 33-годишња путница из "сеата".
Због задобијених повреда дјеца су пребачена у Универзитетску дечју клинику у Београду, гдје је петогодишња девојчица преминула.
Провјером је утврђено да осумњичени не посједује возачку дозволу.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Краљеву.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
1 ч0
Србија
2 ч0
Србија
3 ч0
Србија
3 ч0
Најновије
Најчитаније
13
26
13
18
13
17
13
13
13
10
Тренутно на програму