Ухапшен возач који је ударио породицу на тротоару: Дјевојчица (5) преминула од повреда

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Министарства унутрашњих послова у Краљеву ухапсили су Ј. А. (26) из тог града, због сумње да је управљајући аутомобилом без возачке дозволе ударио пјешаке, док је једна од повријеђених, петогодишња дјевојчица преминула од задобијених повреда.
Он је осумњичен за извршење кривичног дјела тешко дјело против безбједности јавног саобраћаја, саопштено је из Полицијске управе у Краљеву.
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Сумња се да је он, јуче око 19 часова, у Улици 4. краљевачки батаљон у Краљеву, управљајући возилом "сеат", приликом претицања ударио у путничко возило "фолксваген" које се кретало из супротног смјера, а којим је управљао 18-годишњи суграђанин, након чега је прешао на пјешачко-бициклистичку стазу, гдје је ударио у дрво, а затим и у пешаке.
Тада је тешке тјелесне повреде, опасне по живот задобила петогодишња дјевојчица, док су тешке тјелесне повреде задобиле њена 32-годишња мајка и једногодишња сестра, која се налазила у дјечјим колицима.
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Отац (35) задобио је лаке тјелесне повреде, као и 33-годишња путница из "сеата".
Због задобијених повреда дјеца су пребачена у Универзитетску дечју клинику у Београду, гдје је петогодишња девојчица преминула.
Провјером је утврђено да осумњичени не посједује возачку дозволу.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Краљеву.
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