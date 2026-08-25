Logo

Ово је возач који је возио без дозволе и усмртио дјевојчицу

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
25.08.2026 12:51

Коментари:

0
Ово је возач који је возио без дозволе и усмртио дјевојчицу
Фото: 192.rs

Претицао па ударио у аутомобил из супротног смјера, потом прешао на стазу и ударио пјешаке. Петоро повријеђено, међу њима двоје дјеце

Ј. А. (26) ухапшен је због сумње да је изазвао тешку саобраћајну несрећу у Краљевуу којој је повријеђено пет особа, међу којима је било и двоје дјеце, од којих је једно, нажалост, подлегло повредама у болници.

Како је саопштено из Министарства унутрашњих послова, несрећа се догодила јуче око 19 часова у Улици 4. краљевачки батаљон.

Сумња се да је Ј. А., управљајући аутомобилом „сеат“, приликом претицања ударио у „фолксваген“ који се кретао из супротног смјера. За воланом другог возила био је 18-годишњи младић из Краљева.

Након судара, Ј. А. је, како се сумња, изгубио контролу над возилом, прешао на пешачко-бициклистичку стазу, ударио у дрво, а потом и у пјешаке.

У овој тешкој саобраћајној несрећи повријеђено је укупно пет особа, укључујући двоје дјеце. Једно дијете је, упркос напорима љекара, подлегло задобијеним повредама у болници.

Снимак несреће у Краљеву

Србија

ОБЈАВЉЕН УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО Аутом покосио породицу, погинула дјевојчица (5)

Возио без возачке дозволе

Полиција је провером утврдила да Ј. А. није посједовао возачку дозволу.

Он је ухапшен због сумње да је извршио кривично дјело тешко дјело против безбједности јавног саобраћаја.

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Краљеву.

(Курир)

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна несрећа

Краљево

возач

погибија

Коментари (0)

Прочитајте више

Карлеуша отворила душу о Душку послије помирења

Сцена

Карлеуша отворила душу о Душку послије помирења

37 мин

0
Пуштен у рад нови ЦТ апарат Свети Врачеви

Градови и општине

Пуштен у рад нови ЦТ апарат у болници "Свети Врачеви"

47 мин

0
Термин жријеба за УС опен: Ево кад Новак сазнаје пут у Њујорку

Тенис

Термин жријеба за УС опен: Ево кад Новак сазнаје пут у Њујорку

47 мин

0
A String Fest - концерт „Успомене“ отвара фестивал 4. септембра

Култура

A String Fest - концерт „Успомене“ отвара фестивал 4. септембра

55 мин

0

Више из рубрике

Снимак несреће у Краљеву у којој је погинула дјевојчила 5

Србија

ОБЈАВЉЕН УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО Аутом покосио породицу, погинула дјевојчица (5)

47 мин

0
Најновија, ударна вијест

Србија

Ухапшен возач који је ударио породицу на тротоару: Дјевојчица (5) преминула од повреда

1 ч

0
Пијана ћерка претукла немоћне родитеље: Алкотест шокирао и полицију

Србија

Пијана ћерка претукла немоћне родитеље: Алкотест шокирао и полицију

2 ч

0
Најновија, ударна вијест

Србија

Изгубљен још један живот: Младић (25) погинуо након удара "мерцедеса" у дрво

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

26

Алармантно у Тулима, ватра се приближава кућама

13

18

Додик: Сорека не престаје да вријеђа здрав разум лажима о владавини права и правној држави

13

17

Тотенхем купио Савиња за 100 милиона евра

13

13

Минић: Обезбиједити веће плате да медицински радници остају у Српској

13

10

Букејловић: Српска бира породицу - међу водећим у региону по подршци за треће и четврто дијете

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима