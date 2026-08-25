Ово је возач који је возио без дозволе и усмртио дјевојчицу

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Претицао па ударио у аутомобил из супротног смјера, потом прешао на стазу и ударио пјешаке. Петоро повријеђено, међу њима двоје дјеце
Ј. А. (26) ухапшен је због сумње да је изазвао тешку саобраћајну несрећу у Краљевуу којој је повријеђено пет особа, међу којима је било и двоје дјеце, од којих је једно, нажалост, подлегло повредама у болници.
Како је саопштено из Министарства унутрашњих послова, несрећа се догодила јуче око 19 часова у Улици 4. краљевачки батаљон.
Сумња се да је Ј. А., управљајући аутомобилом „сеат“, приликом претицања ударио у „фолксваген“ који се кретао из супротног смјера. За воланом другог возила био је 18-годишњи младић из Краљева.
Након судара, Ј. А. је, како се сумња, изгубио контролу над возилом, прешао на пешачко-бициклистичку стазу, ударио у дрво, а потом и у пјешаке.
У овој тешкој саобраћајној несрећи повријеђено је укупно пет особа, укључујући двоје дјеце. Једно дијете је, упркос напорима љекара, подлегло задобијеним повредама у болници.
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Полиција је провером утврдила да Ј. А. није посједовао возачку дозволу.
Он је ухапшен због сумње да је извршио кривично дјело тешко дјело против безбједности јавног саобраћаја.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Краљеву.
(Курир)
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