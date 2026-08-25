Logo

Алармантно у Тулима, ватра се приближава кућама

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 13:26

Коментари:

0
Пожар Тули ватра код Требиња
Фото: ATV

Посљедњих шест дана активни су пожари на подручју мјеста Зупци код Требиња, а у овим тренуцима ватра се спушта према кућама у селу Тули.

„Ватра се шири на све стране, а ватрогасци су на терену и боре се са ватреном стихијом како би одбранили куће мјештана“, јавља репортер АТВ-а.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

село Тули

Зупци пожар

Требиње

ватра

Ватрогасци

Коментари (0)

Више из рубрике

Пуштен у рад нови ЦТ апарат Свети Врачеви

Градови и општине

Пуштен у рад нови ЦТ апарат у болници "Свети Врачеви"

4 ч

0
Хеликоптер Оружаних снага гаси пожаре код Требиња, у Цазину угашен

Градови и општине

Хеликоптер Оружаних снага гаси пожаре код Требиња, у Цазину угашен

5 ч

0
Пожар у Требињу.

Градови и општине

Трнинић: Успоставити ватрогасну службу у Власеници

5 ч

0
Пожар у Турментима.

Градови и општине

Пожари код Требиња: Гори у Тулима, Турментима и око брда Страч

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

39

Преминула новинарка Ивана Шимунџа: Свијет без ње од данас је мрачније мјесто

16

32

Дјевојчица (3) задобила тешке повреде у лифту: Врата се изненада отворила

16

31

Одређен притвор осумњиченој за помагање Вујовићу

16

19

Након стравичног пожара у Омишу, одлучила поклонити аутомобил некоме коме је најпотребнији

16

02

Трамп запријетио: Озбиљно разматрамо промјену назива језера Онтарио у језеро Америка

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима