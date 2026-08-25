Алармантно у Тулима, ватра се приближава кућама

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Посљедњих шест дана активни су пожари на подручју мјеста Зупци код Требиња, а у овим тренуцима ватра се спушта према кућама у селу Тули.
„Ватра се шири на све стране, а ватрогасци су на терену и боре се са ватреном стихијом како би одбранили куће мјештана“, јавља репортер АТВ-а.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
5 ч0
Градови и општине
5 ч0
Градови и општине
8 ч0
Најновије
Најчитаније
16
39
16
32
16
31
16
19
16
02
Тренутно на програму