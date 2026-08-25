Пожари код Требиња: Гори у Тулима, Турментима и око брда Страч

Аутор:АТВ редакција
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Хеликоптер Управе за ваздухопловство Републике Српске и ватрогасци гасе пожаре у селима Тули, Турменти и око брда Страч у Требињу који тренутно не угрожавају имовину људи и насељена мјеста, рекао је Срни командир требињских ватрогасаца Дејан Кашиковић.
Кашиковић је навео да се ватра приближава кућама Шараба у селу Турменти, али за сада није критично.
Он је рекао да су ватрогасци имали тешку ноћ и да су успјели да одбију пожар од кућа у селима, као и да сузбију линију у околини брда Страч која је ишла према граду.
"Ноћас је на терену било 15 ватрогасаца са четири навална возила", рекао је Кашиковић.
Пожари у околини Требиња активни су данима.
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