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Пожари код Требиња: Гори у Тулима, Турментима и око брда Страч

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 08:40

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Пожар у Турментима.
Фото: АТВ

Хеликоптер Управе за ваздухопловство Републике Српске и ватрогасци гасе пожаре у селима Тули, Турменти и око брда Страч у Требињу који тренутно не угрожавају имовину људи и насељена мјеста, рекао је Срни командир требињских ватрогасаца Дејан Кашиковић.

Кашиковић је навео да се ватра приближава кућама Шараба у селу Турменти, али за сада није критично.

Он је рекао да су ватрогасци имали тешку ноћ и да су успјели да одбију пожар од кућа у селима, као и да сузбију линију у околини брда Страч која је ишла према граду.

"Ноћас је на терену било 15 ватрогасаца са четири навална возила", рекао је Кашиковић.

Пожари у околини Требиња активни су данима.

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Тагови :

пожар

Требиње

Ватрогасци

Дејан Кашиковић

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