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САД нуде милионе за информације о пет високих иранских званичника

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 09:06

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Амерички Стејт департмент обновио је позив за достављање информација о пет високопозиционираних званичника иранског Корпуса исламске револуционарне гарде (ИРГЦ). За корисне информације понуђена је награда која може износити и до 10 милиона долара, односно 16,7 милиона КМ.
Фото: Youtube / Hindustan Times

Амерички Стејт департмент обновио је позив за достављање информација о пет високопозиционираних званичника иранског Корпуса исламске револуционарне гарде (ИРГЦ).

За корисне информације понуђена је награда која може износити и до 10 милиона долара, односно 16,7 милиона КМ.

Званични амерички програм „Награде за правду“ огласио се на друштвеној мрежи Икс, упутивши јавни апел свима који имају сазнања о активностима, мрежама и локацијама кључних иранских војних и обавјештајних званичника.

Како је наведено у обавјештењу, Сједињене Америчке Државе траже информације о сљедећим особама:

Ахмед Вахиди, високи командант унутар структура ИРГЦ-а

Али Абдолахи, начелник Централног штаба Хатамоланбија

Саид Агаџани, командант јединице за беспилотне летјелице Ваздушних снага ИРГЦ-а

Хамидреза Лашгаријан, шеф сајбер-електронске команде ИРГЦ-а

Маџид Кадими, командант обавјештајне службе.

Из Стејт департмента посебно су нагласили да особе које пруже корисне и провјерене информације, осим вишемилионске финансијске награде, могу остварити право и на релокацију, односно пресељење у сигурну државу, чиме би им била загарантована лична безбједност.

Овај потез представља наставак дугогодишњих америчких напора на сузбијању операција Корпуса исламске револуционарне гарде, војне формације коју Вашингтон третира као терористичку организацију и окосницу иранског војног и сајбер дјеловања.

(Аваз)

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Тагови :

Иран

Техеран

Револуционарна гарда

Америка

Стејт департмент

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