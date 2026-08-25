Желио је бити амерички Хитлер, убијен док је прао веш

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Џорџ Линколн Роквел био је амерички политичар, познат по томе што је 1959. године основао Америчку нацистичку странку, политичку организацију која је заговарала супремацију бијеле расе и отворено промовисала пропале фашистичке идеје у САД.
Нациста рођен у породици умјетника
Родио се 1918. године у Илиноису у породици умјетника, а након школе одлучио се за војну каријеру. Током Другог свјетског рата служио је на пацифичком ратишту као резерва. Никада није летио директно на фронт, но био је сматран добрим и способним пилотом међу својим колегама.
Након рата пронашао је жену, али се није слагао с њеном породицом. Рекао је да им замјера што своју кћерку нису одгојили да буде више послушна и прибрана, а наводно ју је и тукао. Током педесетих све се више приклањао екстремним десничарским идејама, а онда је наводно имао дугачак разговор с Хитлером у својим сновима па одлучио дјеловати.
1959. године основао је својеврсну нацистичку странку, наглашавајући Хитлерове идеје расне супериорности. Његови ставови у великој мјери били су усмјерени против борбе за расну равноправност Афроамериканаца, која га је страшно бринула. За Мартина Лутера Кинга сматрао је да је само објект јеврејских комуниста који настоје дестабилизовати америчко друштво.
За њега су црнци били примитивни, интелектуално заостали људи чије се страсти тичу само основних ужитака те као такви не заслужују једнак третман као бијелци. Отворено их је вријеђао у својим говорима, а чак је током кампање имао аутобус који је лично назвао „аутобус мржње“.
Странка је користила нацистичку иконографију, укључујући кукасти крст и смеђе униформе, а Роквел је самог себе назвао командантом. Његове присталице организовале су маршеве и јавне наступе на којима су често изазивали сукобе.
Међутим, његова каријера није потрајала. Након што је избацио из странке Џона Патлера, човјека који је америчком нацизму хтио придодати неке социјалистичке елементе, овај је испланирао освету. Дочекао га је у просторији за прање веша 25.08.1967. године и тамо га упуцао.
Након што је Роквелов отац чуо да му је син убијен, само је стоички изјавио да није изненађен и да је очекивао да ће се тако нешто догодити.
(Индекс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
09
27
09
19
09
06
08
58
08
56
Тренутно на програму