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Силована и убијена трогодишња цурица: Бијес широм земље

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 07:41

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Активисти и политичари у Непалу позвали су владу да донесе строже законе, након што су силовање и убиство трогодишње дјевојчице изазвали бијес широм земље.
Фото: Youtube / Nitin Gupta

Активисти и политичари у Непалу позвали су владу да донесе строже законе, након што су силовање и убиство трогодишње дјевојчице изазвали бијес широм земље.

У Непалу се настављају протести, откако је дјевојчица прошле седмице пронађена мртва, два дана након што је нестала у покрајини Мадхеш. Девет особа је ухапшено у вези са случајем, потврдио је портпарол локалне полиције за Би-Би-Си.

Породица жртве састала се са члановима владе

Гарима Чаудхари нестала је из свог дома 16. августа. Њено тијело пронађено је 18. августа. Полиција је саопштила да је намамљена из куће чоколадом и одведена у оближњу напуштену кућу, гдје је силована и убијена.

Злочин је подстакао захтјеве за реформама. Полиција је такође оптужена за немар у почетној фази истраге, након што је на друштвеним мрежама процурио снимак малољетног осумњиченог. Након вишедневних протеста у граду Симари, породица жртве састала се са члановима владе и током викенда добила писани споразум.

Влада је обећала да ће преиспитати законе који се односе на тешка кривична дјела, те изградити спомен-обиљежје у част дјевојчице. Случај је такође отворио ширу расправу о томе како се Непал односи према малољетним починиоцима кривичних дјела, а дио активиста тражи строже казне за малољетнике осуђене за силовање или убиство.

Активиста: Треба бити опрезан са позивима на увођење смртне казне

Истакнути активиста за људска права Гаури Прадхан назвао је злочин „веома болним догађајем“ те рекао да влада треба казнити све који су учествовали у „таквом ужасном чину“. Додао је да су „потребни озбиљни напори за шире реформе“.

Међутим, упозорио је да треба бити опрезан са позивима на увођење смртне казне. Бијес је изазвао и снимак на којем малољетни осумњичени говори о наводном убиству. Снимак је објављен на друштвеним мрежама, што је отворило питања о томе како је процурио из полицијског притвора у којем се осумњичени налазио.

„До сада смо пронашли једног полицајца који је директно учествовао у цурењу снимка и против њега смо покренули поступак. Ако се утврди да је у то укључено још полицајаца, и они ће бити кажњени. Имамо нулту толеранцију према таквој пракси“, рекао је за Би-Би-Си главни окружни службеник округа Бара, Дхармендра Кумар Мишра.

Према подацима непалске полиције, од јула 2017. до јула 2025. године поднесено је више од 25.500 пријава за силовање и сексуално злостављање. Од тога је више од 3.200 жртава женског пола било млађе од 10 година, наводи полиција.

(Индекс)

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Тагови :

Непал

Силовање

Протести

Убиство

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