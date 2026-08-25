У топлотним таласима у Европи умрло најмање 35.000 људи

Аутор:АТВ редакција
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Најмање 35.000 људи умрло је током четири рекордна, узастопна топлотна таласа у Европи овог лета него што би се нормално очекивало, прелиминарни су подаци који обухватају нешто мање од половине континента.
Смртности у три велике земље ЕУ - Њемачкој, Француској и Шпанији, премашио је 25.000, а стручњаци очекују да ће број жртава значајно да порасте након што буду објављени коначни подаци за август, пише Гардијан.
Топлотни таласи који су од маја захватали западну Европу оборили су историјске температурне рекорде на стотинама метеоролошких станица.
Француска је забиљежила највиши национални просјечни дневни максимум температуре икада.
У Њемачкој су крајем јуна температурни рекорди обарани три дана заредом, када је на 46 метеоролошких станица измјерено више од 40 степени Целзијуса, док је у Шпанији максимална температура константно прелазила 42 степена.
Научници наводе да глобално загревање изазвано људским дјеловањем такве екстремне догађаје чини чешћим и интензивнијим.
Њемачка биљежи највећи број жртава.
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Од посљедица врућине у Њемачкој преминуло више до 12.000 особа
Институт Роберт Кох (РКИ) саопштио је да је од 6. априла до 9. августа процијењено 14.000 смртних случајева повезаних са врућином.
Само у недјељи од 22. до 28. јуна умрло је, према процјени, 9.600 људи.
Ово Љето је најтеже у Њемачкој по броју смртних случајева повезаних са врућином откако се води евиденција.
Претходни рекорд износио је 8.900 смртних случајева, забиљежених 2018. године.
РКИ наводи да се током уобичајених лета број таквих случајева често креће испод 2.000.
У Шпанији подаци система за праћење смртности здравственог института Карлос Трећи показују да 4.947 смртних случајева од маја до ове недјеље може да се припише врућини.
Тиме је ова година постала најтежа у земљи по броју смртних случајева повезаних са врућином, надмашивши 4.520 случајева из 2022. године.
Коначно утврђивање броја жртава може да потраје недјељама или мјесецима, а многе земље још нису објавиле податке ни за почетак августа.
Свијет
У Француској за два мјесеца забиљежено преко 300 случајева утапања
У Француској је више од 500 метеоролошких станица забиљежило температуру изнад 40 степени Целзијуса, а у једном тренутку је 98 одсто земље било под упозорењем на високу температуру.
Француска национална здравствена агенција саопштила је прошле недјеље да је између краја маја и 22. јула забиљежено 7.300 вишка смртних случајева "од свих узрока".
Подаци за август још нису доступни, а почетне процјене засноване су на електронским смртним листовима који обухватају око 80 одсто укупног морталитета, преноси Танјуг.
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