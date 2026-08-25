Logo

У топлотним таласима у Европи умрло најмање 35.000 људи

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 07:39

Коментари:

0
Особа пролази кроз водену измаглицу из система за расхлађивање током врелог љетњег дана, у сриједу, 19. августа 2026. године, у Токију.
Фото: Tanjug/AP Photo/Eugene Hoshiko

Најмање 35.000 људи умрло је током четири рекордна, узастопна топлотна таласа у Европи овог лета него што би се нормално очекивало, прелиминарни су подаци који обухватају нешто мање од половине континента.

Смртности у три велике земље ЕУ - Њемачкој, Француској и Шпанији, премашио је 25.000, а стручњаци очекују да ће број жртава значајно да порасте након што буду објављени коначни подаци за август, пише Гардијан.

Топлотни таласи који су од маја захватали западну Европу оборили су историјске температурне рекорде на стотинама метеоролошких станица.

Француска је забиљежила највиши национални просјечни дневни максимум температуре икада.

У Њемачкој су крајем јуна температурни рекорди обарани три дана заредом, када је на 46 метеоролошких станица измјерено више од 40 степени Целзијуса, док је у Шпанији максимална температура константно прелазила 42 степена.

Научници наводе да глобално загревање изазвано људским дјеловањем такве екстремне догађаје чини чешћим и интензивнијим.

Њемачка биљежи највећи број жртава.

Немачка врућине

Свијет

Од посљедица врућине у Њемачкој преминуло више до 12.000 особа

Институт Роберт Кох (РКИ) саопштио је да је од 6. априла до 9. августа процијењено 14.000 смртних случајева повезаних са врућином.

Само у недјељи од 22. до 28. јуна умрло је, према процјени, 9.600 људи.

Ово Љето је најтеже у Њемачкој по броју смртних случајева повезаних са врућином откако се води евиденција.

Претходни рекорд износио је 8.900 смртних случајева, забиљежених 2018. године.

РКИ наводи да се током уобичајених лета број таквих случајева често креће испод 2.000.

У Шпанији подаци система за праћење смртности здравственог института Карлос Трећи показују да 4.947 смртних случајева од маја до ове недјеље може да се припише врућини.

Тиме је ова година постала најтежа у земљи по броју смртних случајева повезаних са врућином, надмашивши 4.520 случајева из 2022. године.

Коначно утврђивање броја жртава може да потраје недјељама или мјесецима, а многе земље још нису објавиле податке ни за почетак августа.

Мађарска Дунав

Свијет

У Француској за два мјесеца забиљежено преко 300 случајева утапања

У Француској је више од 500 метеоролошких станица забиљежило температуру изнад 40 степени Целзијуса, а у једном тренутку је 98 одсто земље било под упозорењем на високу температуру.

Француска национална здравствена агенција саопштила је прошле недјеље да је између краја маја и 22. јула забиљежено 7.300 вишка смртних случајева "од свих узрока".

Подаци за август још нису доступни, а почетне процјене засноване су на електронским смртним листовима који обухватају око 80 одсто укупног морталитета, преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

топлотни талас

Европа

врућине

преминули због врућине

преминули од врућине

Високе температуре

Коментари (0)

Прочитајте више

Зашто у Холандији посипају со по путевима на екстремним врућинама

Свијет

Зашто у Холандији посипају со по путевима на екстремним врућинама

2 д

0
Упозорење метеоролога: Стижу нове врућине и температуре до 40 степени

Друштво

Упозорење метеоролога: Стижу нове врућине и температуре до 40 степени

3 д

0
Врућине

Свијет

Црни биланс топлотних таласа: У Европи више од 32.000 људи страдало због екстремних врућина

3 д

0
Људи се окупљају на плажи Балтичког мора у Травеминдеу, у Њемачкој, у недјељу, 12. јула 2026. године.

Свијет

Организоване мегаолује могле би преобликовати тропске кишне сезоне у наредним годинама

3 д

0

Више из рубрике

КЛАУС-МИХАЕЛ Кине, већински акционар швајцарске логистичке компаније Кине + Нагел, преминуо је у ноћи на понедјељак у 89. години у швајцарском Шинделегију.

Свијет

Преминуо други најбогатији Нијемац

1 ч

0
Пентагон се види са Вашингтоновог споменика у сриједу, 19. августа 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Пентагон не искључује употребу војне силе против Техерана

2 ч

0
Аналена Бербок нашла нови посао

Свијет

Аналена Бербок нашла нови посао

2 ч

0
Иран објавио локације за убиство сина Доналда Трампа

Свијет

Иран објавио локације за убиство сина Доналда Трампа

2 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

09

27

Не избјегавајте дињу и лубеницу само због количине шећера, кажу стручњаци

09

19

Ако цијели дан проводите сједећи – једноставна вјежба за леђа и врат може вам помоћи

09

06

САД нуде милионе за информације о пет високих иранских званичника

08

58

„Заштитимо дјецу у саобраћају“: Ђаци поново на улицама

08

56

Рекордан број одрона на Мон Блану: Чак 450 од почетка године

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима