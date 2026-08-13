Од посљедица врућине у Њемачкој преминуло више до 12.000 особа

Аутор:АТВ редакција
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Топлотни таласи широм Њемачке ове године узроковали су процијењених 12.500 смртних случајева, знатно више него ранијих година, објавила је служба јавног здравља Института "Роберт Кох" /РКИ/.
Данашњи извјештај обухвата период од 6. априла до 2. августа.
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РКИ је саопштио да су ове бројке за 2026. конзервативне процјене, тако да би укупан број смртних случајева повезаних са врућином ове године могао бити и већи.
Било је много смртних случајева повезаних са врућином у покрајинама Сарланд и Рајналанд-Палатинат. На 100.000 становника, 43,4, односно 38,7 људи је умрло од посљедица врућине. На националном нивоу, та бројка је 15 на 100.000 становника. Хесен /27,2/ и Баден-Виртемберг /23,9/ су несразмјерно погођени, преноси ДПА.
Врућина је посебно опасна за старије становнике. Највише смртних случајева, око 6.300, забиљежено је у старосној групи од 85 година и више. Више од 3.100 преминулих било је у доби између 75 и 84 године, готово 1.900 између 65 и 74 године. Међу млађима од 65 година било је око 1.200 смртних случајева.
У посљедњем недјељном извјештају РКИ оцјењује да је посљедња деценија најгора, подсјећајући да је 2018. године од посљедица врућине умрло 9.400 људи, а 2019. умрло их је 7.700.
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РКИ подсјећа да је најгора седмица била од 22. до 28. јуна ове године када је умрло око 9.600 људи од посљедица врућине. На многим мјестима у Њемачкој, температура је тих дана била око 40 степени Целзијусових.
РКИ израчунава своје бројке на основу статистике смртности Савезног завода за статистику. У прорачуне су укључени и подаци са 52 метеоролошке станице којима управља Њемачка метеоролошка служба.
Прошле седмице, РКИ је процијенио 11.900 смртних случајева повезаних са врућином до 26. јула. Овај број би могао бити ревидиран.
(Срна)
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