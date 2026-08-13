Пјевачица након развода оставила стан мужу, а на сахрану му није отишла

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Неда Украден, која иза себе има вишедеценијску и изузетно успјешну каријеру, својевремено је отворено говорила о свом браку, разводу и односу са бившим супругом Миланом Билбијом, који је преминуо 2013. године.
Њихова животна прича привлачи велику пажњу јавности, посебно због чињенице да му је након разлаза оставила стан, као и због разлога због којег није присуствовала његовој сахрани.
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Након што су ставили тачку на брак, Неда Украден је донијела несвакидашњу одлуку и супругу препустила заједничку некретнину, иако је старатељство над њиховом кћерком Јеленом припало њој. Како је сама истакла, све што је стекла уложила је од сопственог рада:
– Једина сам жена која је оставила мужу стан. Суд је мени додијелио дијете. Од сваког наступа сам ја улагала.
Пјевачица је нагласила да су, упркос неизбјежним тешким тренуцима које доноси сваки развод, успјели да сачувају међусобно поштовање и пријатељски однос.
– Сваки развод је ружан, било је грозних ријечи, али треба задржати достојанство због дјетета. Ја сам њему увијек била пријатељ, али и он мени. Никад не бих дала да неко каже неку ружну ријеч против њега. Ја знам које су његове мане најбоље. Био је јако добар човјек, велики интелектуалац… Он се ту није снашао и патио је због тога, али ја за то нисам крива. Сачували смо поштовање једно према другом.
Након што је објавила своју аутобиографску књигу у којој се осврнула на мушкарце које је вољела, Неда је истакла да у њеним ријечима нема ничег уврједљивог и да би њен покојни супруг био поносан на њу:
– Да је мој бивши муж жив, сигурно би био поносан. Оно што сам писала о мушкарцима које сам вољела никако није уврједљиво. Заправо, све су то биле праве љубави, нико ту никога није молио за љубав, преноси Телеграф.
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Када је Милан Билбија преминуо 2013. године у Црној Гори, где је и сахрањен, Неда није била у могућности да га испрати на вјечни починак. Иако су до самог краја остали у пријатељским односима, пјевачица је била спријечена да отпутује на сахрану јер је морала да остане у Београду и брине о унукама:
-Тужна сам што нисам могла да одем на сахрану с мојом Јеленом. Морала сам да останем код куће с Пецом да чувам близнакиње.
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