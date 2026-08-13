Logo

Пјевачица након развода оставила стан мужу, а на сахрану му није отишла

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 16:35

Коментари:

0
Неда Украден у споту за пјесму ''Лаванда'' стоји на ливади раширених руку.
Фото: YouTube/Screenshot/Neda Ukraden

Пјевачица Неда Украден, која иза себе има вишедеценијску и изузетно успјешну каријеру, својевремено је отворено говорила о свом браку, разводу и односу са бившим супругом Миланом Билбијом, који је преминуо 2013. године.

Њихова животна прича привлачи велику пажњу јавности, посебно због чињенице да му је након разлаза оставила стан, као и због разлога због којег није присуствовала његовој сахрани.

пита

Србија

Специјалитет за Гиниса у Србији: Направљена пита пречника два метра

Након што су ставили тачку на брак, Неда Украден је донијела несвакидашњу одлуку и супругу препустила заједничку некретнину, иако је старатељство над њиховом кћерком Јеленом припало њој. Како је сама истакла, све што је стекла уложила је од сопственог рада:

– Једина сам жена која је оставила мужу стан. Суд је мени додијелио дијете. Од сваког наступа сам ја улагала.

Пјевачица је нагласила да су, упркос неизбјежним тешким тренуцима које доноси сваки развод, успјели да сачувају међусобно поштовање и пријатељски однос.

– Сваки развод је ружан, било је грозних ријечи, али треба задржати достојанство због дјетета. Ја сам њему увијек била пријатељ, али и он мени. Никад не бих дала да неко каже неку ружну ријеч против њега. Ја знам које су његове мане најбоље. Био је јако добар човјек, велики интелектуалац… Он се ту није снашао и патио је због тога, али ја за то нисам крива. Сачували смо поштовање једно према другом.

“Све су то биле праве љубави”

Након што је објавила своју аутобиографску књигу у којој се осврнула на мушкарце које је вољела, Неда је истакла да у њеним ријечима нема ничег уврједљивог и да би њен покојни супруг био поносан на њу:

– Да је мој бивши муж жив, сигурно би био поносан. Оно што сам писала о мушкарцима које сам вољела никако није уврједљиво. Заправо, све су то биле праве љубави, нико ту никога није молио за љубав, преноси Телеграф.

илу-медвјед-15072026

Градови и општине

Узнемирујуће: Медвјед ископао гроб код бх. града

Спријечена да оде на сахрану у Црну Гору

Када је Милан Билбија преминуо 2013. године у Црној Гори, где је и сахрањен, Неда није била у могућности да га испрати на вјечни починак. Иако су до самог краја остали у пријатељским односима, пјевачица је била спријечена да отпутује на сахрану јер је морала да остане у Београду и брине о унукама:

-Тужна сам што нисам могла да одем на сахрану с мојом Јеленом. Морала сам да останем код куће с Пецом да чувам близнакиње.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Неда Украден

Пјевачица

Развод брака

Коментари (0)

Прочитајте више

Жене трче поред прскалице испред зграде Рајхстага у љетње јутро у Берлину, у Њемачкој, у уторак, 11. августа 2026. године.

Свијет

Од посљедица врућине у Њемачкој преминуло више до 12.000 особа

4 ч

0
Суша угрожава сточарство: Исушени пашњаци и оштећени усјеви смањили доступност хране

Свијет

Суша угрожава сточарство: Исушени пашњаци и оштећени усјеви смањили доступност хране

4 ч

0
Мушкарац стоји под тушем.

Свијет

Тинејџера на љетовању усмртила струја током туширања?

4 ч

0
банкомат апарат новацподизање новца

Свијет

Позната банка укида рачуне хиљадама корисника

4 ч

0

Више из рубрике

Дара из Бугарске присуствује конференцији за новинаре са трофејем након победе у великом финалу 70. такмичења за песму Евровизије у Бечу, Аустрија, у недељу, 17. маја 2026. године, победила је са песмом „Bangaranga“.

Сцена

Познато који град у Бугарској је домаћин Евровизије

8 ч

0
Фараон се вратио на мреже и наставља да понижава жене: Објављен нови бизаран снимак

Сцена

Фараон се вратио на мреже и наставља да понижава жене: Објављен нови бизаран снимак

9 ч

0
Роберт Рид Карадин био је амерички глумац.

Сцена

Познати глумац извршио самоубиство: Породица тужи болницу

12 ч

0
Ава Карабатић у жутој хаљини и са пуштеном плавом косом у локнама, сједи у плавој фотељи и даје интервју.

Сцена

Ава Карабатић биће депортована из Србије: Побјегла од насилника, па приведена

22 ч

0

  • Најновије

20

02

ЦИК БиХ дијели казне по сопственом тумачењу, а ни сами не знају шта кажњавају

19

59

Нина Борић пријавила Славена Ковачевића због блокаде прикључка струје

19

52

Убио зета на крсној слави због музике: Само један ударац је био кобан

19

47

Плате до 2.580 КМ: Град у БиХ тражи раднике

19

46

Колико ће наши подаци бити заштићени на изборима?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима