Електрични аутомобили све траженији у Европи

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Глобална продаја електричних возила (ЕВи) порасла је у јулу за девет одсто у односу на исти мјесец прошле године, на 1,85 милиона возила, чиме је раст настављен пети мјесец заредом, показују подаци консултантске куће Бенчмарк минерал интелиџенс.
Раст је готово у потпуности предводила Европа, гдје је продаја електричних возила, укључујући потпуно електричне и плаг-ин хибриде, скочила за 33 одсто међугодишње, на 450.000 возила, преноси Ројтерс.
Највећи раст међу великим европским тржиштима забиљежен је у Француској, гдје је продаја порасла за чак 81 одсто, затим Њемачкој са 46 одсто и Великој Британији са 43 одсто.
Бенчмарк наводи да је снажној потражњи допринијело поновно увођење програма субвенционисања електричних возила на бројним великим европским аутомобилским тржиштима.
Хроника
Ватра близу кућа: Још једна бесана ноћ пред мјештанима невесињских села
Насупрот томе, продаја електричних возила у Кини пала је за пет одсто међугодишње, на 980.000 аутомобила.
Изражен пад на тржиштима Кине и Сјеверне Америке
Кина је и даље највеће појединачно тржиште електричних аутомобила, али кинески произвођачи све више зависе од извоза како би надокнадили слабију домаћу потражњу.
Још израженији пад забиљежен је у Сјеверној Америци, гдје је продаја смањена за 27 одсто, на 140.000 возила. Pad је услиједио након укидања америчких савезних пореских олакшица за куповину електричних возила, што је додатно ослабило потражњу.
Глобална продаја електричних аутомобила у првих седам мјесеци достигла је 11,5 милиона возила, напомиње се у извјештају, преноси Телеграф.рс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
2 ч0
Србија
2 ч0
Регион
2 ч0
Љубав и секс
2 ч0
Ауто-мото
10 ч1
Ауто-мото
1 д0
Ауто-мото
1 д0
Ауто-мото
2 д0
Најновије
19
52
19
47
19
46
19
40
19
30
Тренутно на програму