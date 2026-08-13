Имали сте мокре снове, ево шта то значи

Аутор:АТВ редакција
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Иако снови о се*су могу бити наговјештај привлачности или жеље које нисте нити свјесни, они такође могу бити случајни.
Без обзира на то јесте ли деценијама сањали исти се*суални сан или тек први пут, стручњаци се слажу да је то нормално.
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Ево шта би могло бити иза тога, као и зашто их уопште имате.
"Људи сањају се*с из много разлога. Истраживања показују да ће они који чешће размишљају о се*су током дана вјероватније доживјети се*суалне снове. Кад спавају, то је начин да остваре своје се*суалне фантазије", објашњава Тара Сувињатичаипорн, доктор наука, сексолог са Кинсијевим сертификатом, тренер за се*с и везе те професор сексуалне комуникације на Државном Универзитету Калифорније у Фулертону.
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Људи такође могу имати снове о се*су јер су се*суално фрустрирани у свакодневном животу. Супротно томе, узбудљиви снови могу се појавити и након јако доброг се*са с партнером.
"Ако осјећате се*суалне снове у тијелу, попут оргазма, то може бити повезано с хормонима, фантазијама или гдје се налазите у свом се*суалном животу. Али најчешће представљају дијелове вас којима је потребна додатна пажња, попут потребе да будете главни или имате контролу", објашњава Тами Нелсон, доктор наука, стручњак за се*с и везе, лиценцирани психотерапеут и аутор књиге "Интегративни секс и терапија за парове".
Око 70% људи рекло је да су доживјели сан о се*су, а чешћи су међу мушкарцима него женама.
"Жене имају тенденцију имати сензуалније снове који воде до самог чина, док мушкарци имају тенденцију ка сновима се*суалније природе и прелазе на ствар", објашњава Кели Саливен Волден, стручњак за снове, сертификовани хипнотерапеут и аутор књиге "Сановник Љубави, Секса и веза".
Значење снова о се*су објаснили су стручњаци за "превеншн".
Ово вјероватно један од најчешћих сексуалних снова и често може довести до велике збрке. Бивши партнер може представљати мјесто боли, дио вас који сте оставили иза себе или покушај затварања или рјешавања проблема. То може варирати у зависности од вашег искуства с том особом.
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"Бивши партнер о којем најчешће сањамо је наша прва љубав. Али, не брините, то не значи да још жудите за њим. Заправо, ови снови ријетко се уопште односе на вашег бившег партнера", објашњава Лаури Левенберг, сертификовани аналитичар снова.
Појашњава како је више ријеч о ономе што представљају: прва љубав, узбуђење, страст, жеља, стална жеља да будете заједно... Левенберг објашњава да ако обратите пажњу на оно што се догађа у вашем животу, посебно на вашу тренутну романтичну везу, вјероватно ћете схватити да сте у колотечини или сушном периоду.
Осим тога, ако сањате бившег партнера с којим нисте били у позитивној вези, то би могло представљати слободу, а повратак њима у сновима могао би се осјећати регресивно и симболизовати одрицање од те слободе.
Или, ако сте имали бившег партнера с којим сте имали врло позитиван сексуални живот, то би једноставно могла бити фантазија о сексу који сте некада имали.
Левенберг ово назива "сном тајанственог љубавника" и то не значи да жудите за афером или желите више сексуалног узбуђења у свом животу. Непознати мушкарац у сну обично представља квалитете које повезујемо с тим полом: асертивност, амбициозност и заузимање за себе.
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Непозната жена обично ће представљати саосјећање, креативност, осјетљивост и способност његовања. Дакле, сањати о сексу с непознатом особом сугерише да спајате њихове одговарајуће квалитете у своје понашање.
Странац у сну може представљати и аспект себе који још није упознао или нови дио вас који је узбудљив, застрашујући или ризичан. Напомиње да ако вас сан остави с позитивним осјећајем, то је често знак да је сигурно истражити ту нову страну себе, али ако је негативна, можда бисте требали остати ближе својој зони удобности и не преузимати толико ризика.
Иако ови снови могу учинити да вам сљедећи дан на послу буде врло неугодно, запамтите, ови снови су добри јер вам – на свој чудан начин – показују шта можете учинити да бисте се побољшали.
"Снови о шефу најчешће се односе на преузимање те ауторитативне улоге доношења одлука у вашем живот", каже Левенберг.
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Сан о колеги може бити мало теже схватити. Све зависи од ваше инстинктивне реакције на сан. Ако вам колега о којем сањате убрзава рад срца и мало зноји дланове, све ја јасно... Но, ако вас помисао на интимност с тим колегом тјера на језу, постоји формула да се сан схвати.
Левенберг предлаже да се запитате које три ријечи најбоље описују личност колеге. Затим се запитајте би ли вам неке од тих квалитета користиле у животу. Можда је то оно што подсвијест жели да стопите у властито понашање.
Постоје два начина за разбијање снова о невјери, објашњава Левенберг. Први, ако те је партнер варао у прошлости, и други, ако партнер није.
"Ако у прошлости постоји невјера, онда ови снови одражавају неповјерење или кривицу која је још присутна. Али ако није било невјере, онда морате схватити шта вас тјера да се осјећате као трећи точак у вези. Обично је то посао који вам одузима превише времена. Али то може бити било што попут голфа, фантази фудбала или чак нове бебе што узрокује да се ви или ваш партнер осјећате 'преварено'", каже Волден.
Ако је ријеч о вашој омиљеној славној особи, не треба вам стручњак за снове. Али ако је ријеч о наизглед случајној славној особи, будите увјерени да постоји добар разлог зашто је ваша подсвијест одабрала баш њу да се појави у сну.
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"Славне особе у сновима често представљају дио нас за који желимо признање. Да бисте схватили шта је то, употријебите исту формулу: шта вам пада на памет када помислите на ту славну особу? Је ли то пјесма или филм који има неко значење за вас? Тада се можете поистовјетити с тим ликом или с причом. У сновима, славне особе представљају квалитете које често тражимо, још јаче од било којег странца", рекла је Волден, преноси портал "24сата".
"Слично као и код секса с колегом, тумачење овог сна зависи од тога како на њега реагујете. Ако уживате, то може значити да желите да вас људи виде као неодољиво привлачног партнера и да се желите похвалити вашом везом", објашњава Керол Либерман, др мед., психијатар и стручњак за анализу снова.
Ако вас обузима срам, то би могло значити да се бојите бити разоткривени, на примјер ако размишљате о афери или је заправо имате.
Овај је, према др. Џилен Сајвер, професорки људске сексуалности, врло израван сан.
"Можда заправо размишљате о томе и разматрате то у свом свакодневном животу, тако да сан можда није симболичан. Или је могуће да сањар жели истражити разноликост или изразити аспект себе који му није угодно изражавати у будном животу", рекла је.
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Осим тога, Волден каже да ова врста сна може бити о томе да долазите у контакт с више аспеката себе. Интимно прихваћате ове радикално различите дијелове себе и проналазите пут до љубави према себи у великим размјерама.
Ако сањате орални секс, то вјероватно, врло директно, значи да сте жудјели за примањем или давањем оралног секса.
То је понекад због заиста невјероватног сексуалног сусрета који сте управо имали или, са друге стране, може бити репрезентативно за недостатак довољно страсти у вашој вези.
Сасвим је нормално сањати овакав сан, чак и ако то није нешто у што се упуштате док сте будни, према Џес Орајли, доктору наука, стручњаку за секс и везе и руководиоцу серије "Мајнд Бловинг Секс".
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"Сан може одражавати знатижељу, жељу за више вокалне повезаности или једноставно може бити начин на који мозак обрађује стимулацију, стрес или фантазију. То би могао бити начин вашег ума да истражује нову динамику или би могло значити да је ваш мозак креативно ангажован с нечим што сте недавно видјели или осјетили", рекла је.
Али, Орајли каже да снови о сексу нису увијек дословни. Само зато што уживате у нечему у сну не значи да ћете слично реаговати када сте будни.
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