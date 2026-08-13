Многе куће и данас имају ову слику, причало се да је уклета

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Ко је одрастао у бившој Југославији вјероватно се сјећа барем неколико детаља који су се понављали из стана у стан - великих смеђих регала, шарених тапета, гоблена, транзистора, тешких кауча и репродукција познатих слика на зидовима.
Међу њима се посебно издвајао портрет уплаканог дјечака, који је деценијама био изузетно популаран и у бројним другим европским земљама.
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Ријеч је о раду италијанског сликара Ђованија Браголина (Гиованни Браголин), познатог и под псеудонимом Бруно Амадио. Његове слике уплакане дјеце масовно су репродуковане током друге половине 20. вијека, а само у Великој Британији продане су десетине хиљада примјерака.
Међутим, с временом се уз једну од тих слика почела везивати необична урбана легенда - тврдња да је портрет наводно уклет.
Браголин је током каријере насликао читаву серију портрета уплакане дјеце и сирочади. Према једној од најпознатијих верзија легенде, дјечак са једне слике звао се Дон Бонило и наводно је као дијете свједочио смрти својих родитеља у пожару.
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Прича каже да је сликару један свештеник покушао да објасни дјечакову трагичну прошлост, али Браголин упозорење наводно није озбиљно схватио.
Управо је из тога касније израсла прича о "проклетству" слике.
Велики замах легенда је добила 1985. године, када је британски таблоид "Сан" објавио текст о наводном "проклетству уплаканог дјечака".
У чланку се спомињао пар чија је кућа изгорјела, док је репродукција слике наводно остала готово нетакнута. Након тога почеле су да се појављују и друге приче људи који су тврдили да су у пожарима губили готово све, док је управо та слика остајала сачувана.
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Посебно је одјекнула тврдња једног ватрогасца који је наводно током интервенција на више пожаришта примијетио исти призор - уништен ентеријер, али сачувану слику уплаканог дјечака.
Такве приче убрзо су постале савршен материјал за урбане легенде, па су се почеле ширити тврдње да је дух дјечака "заробљен" у слици те да његове сузе штите платно од ватре.
Легенда се додатно ширила причама о пожарима у кућама, становима и угоститељским објектима у којима се наводно налазила иста репродукција.
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У једном случају говорило се о кући која је изгорјела неколико мјесеци након куповине слике, у другом о пицерији коју је прогутала ватра, док је портрет наводно остао сачуван.
Шириле су се и приче о људима који су покушали да спале слику, након чега су их наводно задесиле несреће.
Све је то додатно учврстило репутацију портрета као једног од најпознатијих "уклетих" предмета модерне поп-културе.
Каснији покушаји провјере приче показали су да многи детаљи урбане легенде вјероватно нису били истинити.
Истраживачки новинар Дејвид Кларк детаљније је проучавао случај и закључио да нема поузданих доказа за причу о дјечаку који је остао без родитеља у пожару.
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Према његовим налазима, дјечак са портрета није био сироче са трагичном прошлошћу, него модел којег је сликар ангажовао. Ни тврдње о натприродној отпорности слике на ватру нису добиле чврсту потврду.
Једно од једноставнијих објашњења зашто су неке репродукције могле да преживе пожаре повезано је са материјалима на којима су штампане и заштитним премазима, који су их могли учинити отпорнијим од других предмета у просторији.
Упркос свему, легенда је преживјела деценијама. За бројне људе са простора бивше Југославије "уплакани дјечак" зато данас није само стара репродукција са бакиног зида, него и подсјетник на једну од најпознатијих урбаних легенди која се ширила генерацијама, преноси "Дневно."
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