Освојио више од милијарду долара на лутрији

Аутор:АТВ редакција
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Играч који је попунио листић Пауербол лутрије купљен у америчкој савезној држави Илиноис погодио је свих шест бројева у извлачењу одржаном у сриједу увече и освојио џекпот од процијењених 1,04 милијарде долара, саопштила је организација Пауербол.
Добитна комбинација била је 4, 26, 66, 67, 69 и Пауербол број 9, преноси "АБЦ њуз".
То је највећи Пауербол џекпот ове године и осми највећи у историји те лутрије.
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Добитник може да бира између исплате цјелокупног износа кроз годишње ануитете током 29 година или једнократне исплате од 450,5 милиона долара, при чему су оба износа одређена прије обрачуна пореза.
Ово је био 44. узастопни циклус извлачења без главног добитника од посљедњег освојеног џекпота 2. маја.
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Прошле године освојена су два Пауербол џекпота већа од милијарду долара, укључујући рекордних 1,8 милијарди долара, извучених на Бадње вече по грегоријанском календару, што је највећи добитак на лутрији у историји Сједињених Америчких Држава, преноси "Танјуг".
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