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Бориша Симанић има нови клуб

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 19:05

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Бориша Симанић има нови клуб

Некадашњи српски репрезентативац Бориша Симанић ново је појачање њемачког Мителдојчера.

Крилни центар стиже након двије сезоне у Игокеи, за коју је у АБА лиги биљежио просјечно 8,6 поена и 3,7 скокова, а у ФИБА Лиги шампиона 5,5 поена и 3,5 скокова.

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Тренер њемачког клуба је Владимир Јовановић, који је такође радио у Игокеи, а највише се памти из периода на клупи ФМП-а.

Симанић је каријеру започео у Црвеној звезди, за чији први тим је заиграо веома рано, а наступао је и за ФМП, Мегу и Сарагосу.

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Играјући за репрезентацију Србије на Свјетском првенству 2023. године, доживио је ударац у дуелу против Јужног Судана, због чега је морао да му буде одстрањен бубрег, али је упркос свему наставио кошаркашку каријеру на високом нивоу.

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Таг :

Бориша Симанић

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