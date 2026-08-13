Бориша Симанић има нови клуб

Аутор:АТВ редакција
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Некадашњи српски репрезентативац Бориша Симанић ново је појачање њемачког Мителдојчера.
Крилни центар стиже након двије сезоне у Игокеи, за коју је у АБА лиги биљежио просјечно 8,6 поена и 3,7 скокова, а у ФИБА Лиги шампиона 5,5 поена и 3,5 скокова.
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Тренер њемачког клуба је Владимир Јовановић, који је такође радио у Игокеи, а највише се памти из периода на клупи ФМП-а.
Симанић је каријеру започео у Црвеној звезди, за чији први тим је заиграо веома рано, а наступао је и за ФМП, Мегу и Сарагосу.
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Играјући за репрезентацију Србије на Свјетском првенству 2023. године, доживио је ударац у дуелу против Јужног Судана, због чега је морао да му буде одстрањен бубрег, али је упркос свему наставио кошаркашку каријеру на високом нивоу.
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