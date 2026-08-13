Logo

Туга: Преминуо младић повријеђен у несрећи 3. августа

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 19:00

Коментари:

0
Адис Мушић
Фото: Приватна архива

Адис Мушић, који је 3. августа тешко повријеђен у саобраћајној несрећи на подручју Калесије, преминуо је у Универзитетском клиничком центру Тузла.

Мушић је страдао у несрећи која се догодила око 18:20 сати на магистралном путу М-17.1 Међаш–Живинице, у мјесту Петровице Горње.

У несрећи су учествовала два путничка возила и мотоцикл којим је управљао Мушић.

Празан џеп / илустративна фотографија

Економија

Спрема се нови удар: Омиљени напитак поскупљује 332 одсто?

Након несреће превезен је у УКЦ Тузла, гдје су му љекари констатовали тешке тјелесне повреде. Упркос напорима љекара, неколико дана касније је преминуо.

Како је потврђено, сахрана Адиса Мушића биће обављена у петак, 14. августа, у 16 сати на Градском гробљу Паљевине у Калесији.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

Коментари (0)

Више из рубрике

Пожар код Невесиња

Хроника

Ватра близу кућа: Још једна бесана ноћ пред мјештанима невесињских села

2 ч

0
Ухапшени Данило Цупаћ

Хроника

Хапшење у Српској по међународној потјерници

4 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Познат идентитет мотоциклисте који је погинуо на Мањачи

6 ч

0
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Хроника

Дервенћанин ухапшен због обљубе 14-годишње дјевојчице

8 ч

2

  • Најновије

20

17

Запалио се брод са више од 100 туриста: Скакали у море након што је букнула ватра

20

03

Како преузети фотографије и видее са Инстаграма без инсталирања других апликација?

20

02

ЦИК БиХ дијели казне по сопственом тумачењу, а ни сами не знају шта кажњавају

19

59

Нина Борић пријавила Славена Ковачевића због блокаде прикључка струје

19

52

Убио зета на крсној слави због музике: Само један ударац је био кобан

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима