Туга: Преминуо младић повријеђен у несрећи 3. августа

Аутор:АТВ редакција
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Адис Мушић, који је 3. августа тешко повријеђен у саобраћајној несрећи на подручју Калесије, преминуо је у Универзитетском клиничком центру Тузла.
Мушић је страдао у несрећи која се догодила око 18:20 сати на магистралном путу М-17.1 Међаш–Живинице, у мјесту Петровице Горње.
У несрећи су учествовала два путничка возила и мотоцикл којим је управљао Мушић.
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Након несреће превезен је у УКЦ Тузла, гдје су му љекари констатовали тешке тјелесне повреде. Упркос напорима љекара, неколико дана касније је преминуо.
Како је потврђено, сахрана Адиса Мушића биће обављена у петак, 14. августа, у 16 сати на Градском гробљу Паљевине у Калесији.
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