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Нина Борић пријавила Славена Ковачевића због блокаде прикључка струје

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 19:59

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Струја
Фото: АТВ

Спор између Нине Борић и Славена Ковачевића, у вези са кориштењем електричног бројила у стамбеној згради у Сарајеву, прерастао је у правни случај након покушаја извршења правоснажне судске одлуке.

Према наводима Нине Борић, 24. јула 2026. приликом покушаја поновног прикључења електричне енергије у њеном стану није омогућено извршење судске одлуке којом је, како тврди, наложено несметано кориштење електричног бројила.

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О догађају је, према доступним информацијама, сачињена службена евиденција Полицијске управе Центар Сарајево.

Адвокат Нине Борић након тога је Кантоналном тужилаштву у Сарајеву поднио кривичну пријаву против Славена Ковачевића, Слободанке Ковачевић и Лепосаве Станковић због сумње на спречавање извршења правомоћне судске одлуке.

Борић наводи како је њено домаћинство због спора одређено вријеме остало без електричне енергије те упозорава да међу члановима породице има особа које користе инсулинску терапију.

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Тагови :

Славен Ковачевић

Нина Борић

Струја

електрична енергија

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