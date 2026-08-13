91. дан у Шенгену: Прекорачење од једног дана довело до хапшења возача из БиХ

Аутор:Весна Азић
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Адем Мехинагић, возач камиона из Маглаја, стигао је кући након не баш пријатне туре и авантуре у Европској унији.
Тамо је у ноћи између петка и суботе приведен на аустријској граници са Чешком јер је прекорачио ограничење боравка у Шенген зони. За један дан.
Један дан преко дозвољеног боравка у Шенгену, изречена и плаћена казна од 500 евра... па лисице, једна ноћ иза решетака у миграцијском притвору државе Аустрије и двије ноћи у затвору тако је завршила редовна међународна тура професионалног возача из БиХ Адема Мехинагића. Не спори да је имао евидентиран 91 дан боравка. Спори оно што се догодило послије плаћене казне.
„Рекли су ми да ће ме возити у Велс да дам изјаву и да ћу бити слободан. Међутим, одвели су ме у аустријску болницу на преглед, потом у Велс и ту сам задржан два дана у затвору... да би, потом, био изручен у Чешку. Тачно ружан осјећај, исто к’о обични мигрант”, рекао је професионални возач Адем Мехинагић.
Док Адем три ноћи чека шта ће с њим бити, његов послодавац покушава да му уђе у траг. Чим сазнаје за привођење, организује другог возача да преузме натоварен камион који је остао на граници и креће према Аустрији. Ангажује адвоката и покушава да сазна због чега га и даље држе и када ће бити пуштен. Конкретних одговора прича Дамир Ћатић није било. По сазнању да је возач пребачен у Чешку земљу из које је ушао поново сједа у аутомобил и креће за њим.
„Да би ми госпођа Мартина рекла да су га они тек прије пола сата довукли ту, а између тога прошло је пар сати. Значи, слагали су у том тренутку да су га већ изручили у Чешку. При доласку у ту полицијску станицу у Чешким Будјејовицама, то је била тотално друга ствар. Ни налик ономе што је било у Аустрији. Почевши од самог поступања полицајаца према Адему и мени. Цијела процедура се завршила за пар сати”, казао је Дамир Ћатић из фирме „Нери” д.о.о.
Фирма је упутила званичан допис Амбасади Аустрије у БиХ. Не споре прекршај, не споре ни право Аустрије да га казни. Траже објашњење за оно што је услиједило послије лисице, задржавање, отежану комуникацију и одговор на питање: ко је у међувремену одговарао за натоварен камион?
„До данас нисмо добили никакав одговор, а прошло је већ пар дана, па не очекујемо да ће то бити тако брзо. Ја сам лично звао Министарство у Сарајеву нису се тад јавили, из неког разлога”, изјавио је Дамир Ћатић из фирме „Нери” д.о.о.
Од Министарства иностраних послова БиХ и дипломатско-конзуларне мреже очекивало се да питање професионалних возача постане једно од важних економских и дипломатских питања према државама чланицама ЕУ, кажу у Конзорцијуму „Логистика БиХ”. Од дипломатије су тражили да бије исту битку али Елмедину Конаковићу, тврде, ни трага ни гласа. На позиве није било одговора. Баш као ни на наше. По свему судећи, имао је министар много преча и за њега важнија посла.
„А док професионални возачи, грађани Босне и Херцеговине, остају на европским границама, док компаније са десетинама година традиције губе возаче, тржиште и могућност нормалног рада, имали смо прилику гледати и како се МИП БиХ бави питањем да ли ће Јелена Карлеуша одржати концерт. Можда је и то некоме државна тема”, саопштили су из Конзорцијума „Логистика БиХ”.
Од Министарства комуникација и транспорта БиХ очекивала се снажна координација и притисак према европским институцијама. Од амбасадора и ДКП мреже очекивало се да проблем возача буде представљен тамо гдје се одлуке доносе, додају из Конзорцијума. Од свега тога, за сада, и даље су ту само разговори и обећања „биће боље”.
„Нажалост, ресорни министар МКТ БиХ остварио је свој административни сан формирао је комисију/радну групу по својој мјери и прогласио је носиоцем активности у име Босне и Херцеговине. А математика је неумољива: 17 × 0 = 0. Можемо одржати 17 састанака, формирати комисије, писати записнике и саопштења. Ако професионални возач и домаћи превозник на крају немају рјешење резултат је НУЛА”, додали су из Конзорцијума „Логистика БиХ”.
Читавим случајем и дешавањима нису изненађени у Конзорцијуму. Посљедица је то на коју су, кажу, мјесецима упозоравали. Овај пут упозорење има име и презиме.
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