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Којић: Потез Суљагића класичан примјер скретања пажње са корупције у Меморијалном центру

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 15:50

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Којић: Потез Суљагића класичан примјер скретања пажње са корупције у Меморијалном центру
Фото: АТВ

Посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић оцијенио је да кривична пријава директора Меморијалног центра Сребреница Емира Суљагића против министра финансија и трезора у Савјету министара Срђана Амиџића представља скретање пажње са утаје пореза и незаконитих радњи у тој установи.

Којић је у изјави за Срну истакао да је овај потез Суљагића класичан примјер скретања пажње са очигледне корупције у Меморијалном центру Сребреница, а што провјерава надлежно тужилаштво заједно са Министарством унутрашњих послова Републике Српске.

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Он је указао да Бошњаци желе потпуну сатанизацију српског народа и да користе наметнуте, неуставне одредбе нелегитимног Кристијана Шмита како би путем правосуђа покушали да се обрачунају са српским кадром.

Према његовим ријечима, ова пријава Суљагића дио је матрице коју Бошњаци преко правосуђа на нивоу БиХ користе како би се ријешили српског кадра.

"То је и показатељ да кадар СНСД-а у заједничким институцијама досљедно спроводи политику заштите виталног националног интереса српског народа, заштите сваке српске жртве и заштите уставно-правног поретка Републике Српске", поручио је Којић.

Којић је навео да овакве пријаве служе само за дневну употребу и личну промоцију.

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Суљагић је Тужилаштву БиХ поднио кривичну пријаву против Амиџића због, како је навео, сумње да није извршавао одлуке високог представника које се односе на Меморијални центар.

Окружно јавно тужилаштво у Бијељини раније је формирало предмет у вези са пословањем Јавне установе Меморијални центар Сребреница у 2022. години по пријави за утају пореза и доприноса.

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Тагови :

Милорад Којић

Емир Суљагић

Срђан Амиџић

Меморијални центар Сребреница

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