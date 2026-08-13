Код Мостара избио нови пожар, ватрогасцима помажу и мјештани

Аутор:АТВ редакција
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Ватрена стихија захватила је мостарско приградско насеље Раштани, у близини жељезничке станице, а како се ватра брзо проширила, угрозила је куће и објекте уз саму жељезницу.
Ватрогасцима су у помоћ притекли и мјештани, који користе лаворе, канте и цријева како би угасили ватру на овој локацији, а на фотографијама се могу примјетити и изгорјели објекти.
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Додатни проблем представља вјетар који би могао убрзати ширење ватре.
Ватрогасци из више дијелова гасе и пожар на подручју Коњица, тачније у мјестима Кањина, Живашница, Брђани, Џепи и Џепска планина. Помажу им колеге из Професионалне ватрогасне јединице Јабланица, Професионалне ватрогасне бригаде КС, као и ватрогасци из Хаџића и Тарчина те припадници ДВД-а Прозор, а поручили су да су на измаку снага.
Додатни проблем представља и чињеница да је возни парк ватрогасаца из Коњица у дефициту јер се неколико возила покварило, док су на појединим возилима попуцале гуме и имају проблеме са кочницама.
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Град Коњиц је уједно упутио захтјев за међународну помоћ за гашење пожара из ваздуха. Када је ријеч о ваздушној помоћи, ватру су гасили хеликоптери Оружаних снага БиХ и из Републике Српске.
Поручују да је циљ спријечити ширење пожара од Џепске планине према насељеним мјестима Брђани и Џепи.
(Кликс)
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