У дијелу општине Невесиње проглашена ванредна ситуација

Аутор:АТВ редакција
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У дијелу општине Невесиње проглашена је ванредна ситуација због великог пожара који пријети да угрози села Песјека, Боровчиће, Ковачиће и подручје према Кљунима, потврдио је за АТВ начелник ове општине Миленко Авдаловић.
Према његовим ријечима, ватрогасне екипе су на терену и покушавају да обуздају ватрену стихију, а очекује се и долазак испомоћи из Гацка и Билеће.
"Прогласили смо ванредну ситуацију у том дијелу општине. У контакту смо са Републичком цивилном заштитом. Мислим да ће рано ујутру дејствовати и хеликоптер, али је сада главни циљ да се заштите домаћинства, да пожар не дође до кућа. Дува јак вјетар и то прави највеће проблеме", навео је Авдаловић.
Све расположиве екипе су на терену, а приоритет је заштита људских живота и имовине.
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