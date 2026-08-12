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У дијелу општине Невесиње проглашена ванредна ситуација

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 22:34

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Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Фото: Pixabay

У дијелу општине Невесиње проглашена је ванредна ситуација због великог пожара који пријети да угрози села Песјека, Боровчиће, Ковачиће и подручје према Кљунима, потврдио је за АТВ начелник ове општине Миленко Авдаловић.

Према његовим ријечима, ватрогасне екипе су на терену и покушавају да обуздају ватрену стихију, а очекује се и долазак испомоћи из Гацка и Билеће.

"Прогласили смо ванредну ситуацију у том дијелу општине. У контакту смо са Републичком цивилном заштитом. Мислим да ће рано ујутру дејствовати и хеликоптер, али је сада главни циљ да се заштите домаћинства, да пожар не дође до кућа. Дува јак вјетар и то прави највеће проблеме", навео је Авдаловић.

Све расположиве екипе су на терену, а приоритет је заштита људских живота и имовине.

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Тагови :

Невесиње

пожар

Миленко Авдаловић

ванредна ситуација

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