Нова правила Евровизије: Побједник не може бити домаћин ако је умијешан у ратни сукоб

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Нова правила Евровизије налажу да земља побједница такмичења Евросонг не може да буде домаћин ако је умијешана у ратни сукоб, саопштила је данас Европска радиодифузна унија (ЕБУ).
У амандману, који је одобрило управно тијело такмичења, наводи се да земље побједнице такође неће моћи да буду домаћин такмичења ако "осјетљива геополитичка ситуација утиче на безбједност, сигурност или стабилност њихове државе или непосредног региона".
Друштво
Сутра славимо Светог Евдокима: Вјерује се да његове мошти исцјељују
Према новим правилима објављеним на сајту Евровизије, ЕБУ "може да одреди другог учесника емитера да буде домаћин догађаја ако утврди да побједник то није у стању".
- Ако оружани сукоб, осјетљива геополитичка ситуација или било која друга ситуација де факто утиче на безбједност, сигурност или стабилност региона учесника емитера, тај учесник емитер неће бити подобан да буде домаћин наредног ЕСЦ-а уколико његова пјесма побиједи - прописују нова правила.
(Танјуг)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Савјети
21 ч1
Љубав и секс
21 ч0
Регион
22 ч0
Сцена
22 ч0
Најновије
19
59
19
52
19
47
19
46
19
40
Тренутно на програму