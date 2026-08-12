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Нова правила Евровизије: Побједник не може бити домаћин ако је умијешан у ратни сукоб

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 23:03

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Нова правила Евровизије: Побједник не може бити домаћин ако је умијешан у ратни сукоб
Фото: Tanjug

Нова правила Евровизије налажу да земља побједница такмичења Евросонг не може да буде домаћин ако је умијешана у ратни сукоб, саопштила је данас Европска радиодифузна унија (ЕБУ).

У амандману, који је одобрило управно тијело такмичења, наводи се да земље побједнице такође неће моћи да буду домаћин такмичења ако "осјетљива геополитичка ситуација утиче на безбједност, сигурност или стабилност њихове државе или непосредног региона".

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Према новим правилима објављеним на сајту Евровизије, ЕБУ "може да одреди другог учесника емитера да буде домаћин догађаја ако утврди да побједник то није у стању".

- Ако оружани сукоб, осјетљива геополитичка ситуација или било која друга ситуација де факто утиче на безбједност, сигурност или стабилност региона учесника емитера, тај учесник емитер неће бити подобан да буде домаћин наредног ЕСЦ-а уколико његова пјесма побиједи - прописују нова правила.

(Танјуг)

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Тагови :

Евровизија

Евросонг

музичко такмичење

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