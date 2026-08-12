Ава Карабатић биће депортована из Србије: Побјегла од насилника, па приведена

Аутор:АТВ редакција
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Хрватска старлета Ава Карабатић (38) приведена је данас и против ње је поднијета прекршајна пријава по Закону о странцима.
Незванично, она се у скраћеном поступку спроводи код дежурног судије за прекршаје, након чега ће бити предата Управи за странце!
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Како сазнаје Телеграф.рс, полиција је у координацији са Управом за странце провјерила њен статус и утврдила да је прекршила правила о боравку страних држављана у Србији!
Читавом привођењу претходила је права драма која се одиграла данас у пријеподневним часовима.
Ава је успјела да се ослободи из стана у Реснику гдје ју је, како тврди, партнер Л. З. држао под контролом. Она га је слагала да мора до конзулата како би средила документе, а чим су стигли испред зграде у Улици кнеза Милоша, улетјела је унутра и од обезбјеђења затражила заштиту.
Л. З. је побјегао чим је схватио да га је надмудрила.
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Подсјећамо, полицајци су Аву након бега прво одвели у станицу у Раковици, гдје је у форми службене биљешке дала изјаву и пријавила га за насиље.
Након тога, полицајци су Л. З. одмах позвали на мобилни телефон, али се он није јављао. Патрола је убрзо отишла и до стана у Реснику, али га ни тамо нису затекли.
Полиција трага за њим, док се за Аву Карабатић, након поступка пред дежурним судијом за прекршаје, очекује даља процедура у Управи за странце.
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