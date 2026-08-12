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Ава Карабатић биће депортована из Србије: Побјегла од насилника, па приведена

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 21:54

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Ава Карабатић у жутој хаљини и са пуштеном плавом косом у локнама, сједи у плавој фотељи и даје интервју.
Фото: ava_karabatic_official/Instagram/Screenshot

Хрватска старлета Ава Карабатић (38) приведена је данас и против ње је поднијета прекршајна пријава по Закону о странцима.

Незванично, она се у скраћеном поступку спроводи код дежурног судије за прекршаје, након чега ће бити предата Управи за странце!

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Како сазнаје Телеграф.рс, полиција је у координацији са Управом за странце провјерила њен статус и утврдила да је прекршила правила о боравку страних држављана у Србији!

Слагала га за документа, па утрчала у конзулат

Читавом привођењу претходила је права драма која се одиграла данас у пријеподневним часовима.

Ава је успјела да се ослободи из стана у Реснику гдје ју је, како тврди, партнер Л. З. држао под контролом. Она га је слагала да мора до конзулата како би средила документе, а чим су стигли испред зграде у Улици кнеза Милоша, улетјела је унутра и од обезбјеђења затражила заштиту.

Л. З. је побјегао чим је схватио да га је надмудрила.

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Бивши партнер у бјекству

Подсјећамо, полицајци су Аву након бега прво одвели у станицу у Раковици, гдје је у форми службене биљешке дала изјаву и пријавила га за насиље.

Након тога, полицајци су Л. З. одмах позвали на мобилни телефон, али се он није јављао. Патрола је убрзо отишла и до стана у Реснику, али га ни тамо нису затекли.

Полиција трага за њим, док се за Аву Карабатић, након поступка пред дежурним судијом за прекршаје, очекује даља процедура у Управи за странце.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Ава Карабатић

старлета

Србија

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