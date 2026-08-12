Због пожара евакуисано око 1.200 људи из кампа

Аутор:АТВ редакција
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Из кампа на сјеверу Француске евакуисано је око 1.200 људи, због два пожара у близини плаже, саопштили су локални званичници.
Префектура административног департмана Па де Кале, на сјеверу земље и уз Доверски мореуз, саопштила је да је један од пожара под контролом.
Кампери су премјештени у склониште, наводи се у саопштењу.
Бања Лука
Од 18. августа поново наплата паркинга у Бањалуци
Француска и шири европски континентс суочавају се са необично активном сезоном шумских пожара, јер је релативно влажна зима подстакла раст вегетације која се затим осушила током топлотних таласа.
Француски министар заштите животне средине Моник Барбу изјавила је данас да би топлотни таласи могли проузроковати чак 15 милијарди евра директних и индиректних трошкова.
(Срна)
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