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Због пожара евакуисано око 1.200 људи из кампа

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 19:35

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Ватрогасац ствара контролисано подручје за спаљивање како би обуздао пожар у близини Леж-Кап-Фереа, током шумских пожара на југозападу Француске, у четвртак, 30. јула 2026.
Фото: Таnjug/AP Photo/Emma Da Silva

Из кампа на сјеверу Француске евакуисано је око 1.200 људи, због два пожара у близини плаже, саопштили су локални званичници.

Префектура административног департмана Па де Кале, на сјеверу земље и уз Доверски мореуз, саопштила је да је један од пожара под контролом.

Кампери су премјештени у склониште, наводи се у саопштењу.

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Француска и шири европски континентс суочавају се са необично активном сезоном шумских пожара, јер је релативно влажна зима подстакла раст вегетације која се затим осушила током топлотних таласа.

Француски министар заштите животне средине Моник Барбу изјавила је данас да би топлотни таласи могли проузроковати чак 15 милијарди евра директних и индиректних трошкова.

(Срна)

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Тагови :

Француска

пожар

пожар у Француској

евакуација

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