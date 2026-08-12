Минић: Осморо дјеце - највеће богатство породице Ђурић из Теслића

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Републике Српске Саво Минић захвалио је породици Ђурић из Теслића, што су му указали гостопримство и уљепшали дан.
"Одлични и врло добри ученици, спортисти. Од њих осморо, фудбал тренира шесторо, а браћа признају да је са лоптом највичнија четрнаестогодишња Јована. Ана је талентована за глуму, а најмлађи, трогодишњи Милош, миљеник је породице", истакао је Минић у објави на друштвеној мрежи Икс.
Хвала породици Ђурић из Теслића што су ми указали гостопримство и уљепшали дан. Њихово највеће богатство је осморо предивне дјеце.— Саво Минић (@minic_savo) August 12, 2026
Одлични и врло добри ученици, спортисти. Од њих осморо, фудбал тренира шесторо, а браћа признају да је са лоптом највичнија четрнаестогодишња Јована.… pic.twitter.com/XnMTCBsFnF
Додаје да су Радован и Весна Ђурић честити и вриједни домаћини.
"На нимало лак начин, напротив, тешким физичким послом, Радован зарађује за своју породицу. Овакве породице заслужују нашу пажњу и конкретну подршку", наводи он.
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