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Минић: Осморо дјеце - највеће богатство породице Ђурић из Теслића

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 20:17

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Премијер Републике Српске Саво Минић у посјети породици Ђурић из Теслића
Фото: Screenshot/X

Премијер Републике Српске Саво Минић захвалио је породици Ђурић из Теслића, што су му указали гостопримство и уљепшали дан.

"Одлични и врло добри ученици, спортисти. Од њих осморо, фудбал тренира шесторо, а браћа признају да је са лоптом највичнија четрнаестогодишња Јована. Ана је талентована за глуму, а најмлађи, трогодишњи Милош, миљеник је породице", истакао је Минић у објави на друштвеној мрежи Икс.

Додаје да су Радован и Весна Ђурић честити и вриједни домаћини.

"На нимало лак начин, напротив, тешким физичким послом, Радован зарађује за своју породицу. Овакве породице заслужују нашу пажњу и конкретну подршку", наводи он.

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Тагови :

Саво Минић

Теслић

породица

посјета

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