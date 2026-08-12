Шарић: Довели смо велике европске и свјетске екипе, са три континента - Добој је прави домаћин

Аутор:АТВ редакција
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Међународни рукометни ТВ турнир шампиона у Добоју окупио је екипе са три континента, изјавио је директор ове спортске смотре Данијел Шарић.
Шарић је рекао новинарима прије свечаног отварања турнира да му је драго да се окупио велики број љубитеља рукомета.
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"Све је спремно за почетак. Довели смо велике европске и свјетске екипе, са три континента. Добој је прави домаћин", истакао је Шарић.
Градоначелник Добоја Борис Јеринић рекао је да је Добој био, јесте и биће град рукомета.
"Захваљујем свима који су допринијели томе. Посебна захвалност иде предсједнику Милораду Додику што нас све ове године подржава", додао је Јеринић.
Он је поручио свима да уживају у свему у овом граду.
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На Међународном рукометном ТВ турниру шампиона, који траје до суботе, 15. августа, учествује шест екипа, њемачки "Мелзунген", "Гросист Слован" из Словеније, "Спортинг" из Португалије, "Ел Ахли" из Египта, Национална репрезентација Катара и домаћин "Слога" из Добоја.
Генерални спонзор турнира је предсједник Републике Српске.
(Срна)
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