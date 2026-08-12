Минић: Међународни рукометни турнир је велика ствар за Добој, али и за Српску

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да је Међународни рукометни ТВ турнир шампиона у Добоју велика ствар за овај град, али и Републику Српску.
"Ова спортска манифестација носи велику поруку, да смо пуни топлоте и љубави и спремни да организујемо овакав један турнир. Имамо екипе са три континтента и причу која траје", рекао је Минић новинарима у Добоју прије свечаног отварања турнира.
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На Међународном рукометном ТВ турниру шампиона, који траје до суботе, 15. августа, учествује шест екипа, њемачки "Мелзунген", "Гросист Слован" из Словеније, "Спортинг" из Португалије, "Ел Ахли" из Египта, Национална репрезентација Катара и домаћин "Слога" из Добоја.
Генерални спонзор турнира је предсједник Републике Српске.
(Срна)
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