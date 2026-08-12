Мариновић пред реванш: Вјерујем у наш пролазак

Аутор:АТВ редакција
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Тренер Борца Винко Мариновић подијелио је своја очекивања за реванш утакмицу против Витебска у Лиги конференције.
Бањалучки тим сутра ће од 19 часова гостовати код бјелоруске екипе која своје домаће европске утакмице игра у Мађарској.
"Нема личне филозофије, играмо против јаке екипе коју поштујемо. Потребно је бити организован, играти како је договорено прије утакмице. Вјерујем да ћемо уз дисциплину и, наравно, бољу игру у односу на прву утакмицу, моћи да прођемо даље. Ово је изузетно важна утакмица за нас", сматра Мариновић.
Први сусрет прошлог четвртак у Бањалуци завршен је побједом домаћина 1:0, али су "црвено-плави" имали много одличних прилика да до врха напуне мрежу гостујућег тима.
"Можемо колико год желимо да причамо о пропуштеним приликама, али нам то не користи. Понекад се деси да лопта не уђе у гол, а онда се јавља нервоза која омета игру. Играчи разумију важност утакмице, мотивисани су. Искрено се надам доброј игри и добром резултату. Витебск је тим са добрим играчима. Овдје треба схватити да данас све земље улажу у фудбал и нема ривала за које можете са сигурношћу рећи да ћете проћи даље", рекао је Мариновић на прес конференцији пред сутрашњу утакмицу, преноси Глас.
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