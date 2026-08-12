Logo

Аутомобил слетио у провалију: Погинуле двије особе

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 20:29

Коментари:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

У трагичној несрећи код Врлике, вечерас иза 19 сати погинуло је двоје људи, јавља ПУ сплитско далматинска.

Како су саопштили, до несреће је дошло на ДЦ1 у месту Подосоје, гдје је аутомобил излетио с пута у провалију.

Француска пожари

Свијет

Због пожара евакуисано око 1.200 људи из кампа

На лицу мјеста обавља се увиђај, јавља портал 24сата.хр.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хрватска

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)

Прочитајте више

Аута паркирана на паркингу у Бањалуци

Бања Лука

Од 18. августа поново наплата паркинга у Бањалуци

1 д

1
Игралиште вртића

Бања Лука

Инфлација удара по џеповима грађана: Поскупљују приватни вртићи у Бањалуци

1 д

6
Жута трага и знак упозорења на којима је написано "Мине"

БиХ

БиХ поново пробила рок, без мина тек 2032. године

1 д

0
Море је велика слана водена површина која је дио океана и која је најчешће дјелимично окружена копном.

Регион

Мали Богдан нестао током љетовања у Албанији: Породица моли за помоћ

1 д

1

Више из рубрике

Море је велика слана водена површина која је дио океана и која је најчешће дјелимично окружена копном.

Регион

Мали Богдан нестао током љетовања у Албанији: Породица моли за помоћ

1 д

1
полиција Хрватска

Регион

На Пагу четври пут уништена спомен-плоча посвећена српским и јеврејским жртвама

1 д

0
Пожар у Херцег Новом се приближио кућама.

Регион

Велики пожар код Херцег Новог, ватра пријети кућама

1 д

0
Крава

Регион

Власник их оставио без хране и воде, теле данима било уз своју угинулу мајку

1 д

0

  • Најновије

20

17

Запалио се брод са више од 100 туриста: Скакали у море након што је букнула ватра

20

03

Како преузети фотографије и видее са Инстаграма без инсталирања других апликација?

20

02

ЦИК БиХ дијели казне по сопственом тумачењу, а ни сами не знају шта кажњавају

19

59

Нина Борић пријавила Славена Ковачевића због блокаде прикључка струје

19

52

Убио зета на крсној слави због музике: Само један ударац је био кобан

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима