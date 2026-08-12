Аутомобил слетио у провалију: Погинуле двије особе

Аутор:АТВ редакција
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У трагичној несрећи код Врлике, вечерас иза 19 сати погинуло је двоје људи, јавља ПУ сплитско далматинска.
Како су саопштили, до несреће је дошло на ДЦ1 у месту Подосоје, гдје је аутомобил излетио с пута у провалију.
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На лицу мјеста обавља се увиђај, јавља портал 24сата.хр.
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