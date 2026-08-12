Од 18. августа поново наплата паркинга у Бањалуци

Аутор:Инес Ђанковић
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Сага у вези са бањалучким паркингом добија нову епизоду наплата поново почиње од 18. августа.
Иако су остала отворена питања у вези са одлукама Уставног суда, градска Скупштина дала је зелено свјетло за наплату. Грађанима остаје да плате, а надлежнима да поново објашњавају да ли је све по закону.
Пуј пике, не важи се. Тако би се могла најкраће описати вишемјесечна, а нема грешке ако кажемо и вишегодишња сага о паркингу у Бањалуци. Најновија одлука је да се паркинг почиње наплаћивати од 18. августа. Овај пут наплату је аминовала Градска скупштина.
Иако нису у потпуности испоштоване одлуке Уставног суда РС, ако паркирате у Бањалуци, дужни сте да платите паркинг марка или двије, у зависности од зоне паркирања. Уколико не платите паркинг, доћи ће вам казна.
За градску власт наплата паркинга никада није ни престајала. Иако незаконито, капале су маркице на рачун. Замјерио је Уставни суд РС и то што није Скупштина града донијела одлуку о цијенама, и то је сада ријешено. Али није ријешена замјерка Уставног суда да наплату паркинга не може да обавља градско одјељење, већ комунално предузеће.
"Када се разријеши све што је потребно да се разријеши везано за одређене пресуде и за преузимање ЗИБЛ-а 100% од града, онда се ствара могућност ево ја изражавам своју наду да ће то бити веома брзо, радимо посвећено на томе Град онда може, односно градоначелник, да предложи Скупштини града да се ЗИБЛ-у повјери дјелатност наплате паркинга. Онда опет неће бити никаквих дилема", навела је градски менаџер Мирна Савић Бањац.
Градска власт поручује да је најважније да је све по закону. У случају паркинга, наплата је мало била законита, па мало незаконита, а сада опет незаконито озакоњена, јер оно што је Уставни суд рекао још није урађено. Али овај пут одлука је изгласана у Скупштини града подизањем руку одборника, иако нису сигурни да је све по закону.
"Ево, да не будемо ми више они који су оптуживани за лоше стање у граду, да ми блокирамо одређене ствари, да не дозвољавамо да се Бањалука развија, усвојили смо ту одлуку градоначелника уз информацију да ћемо, уколико не буде неко од грађана који је до сада подносио, сигурно ми одборници упутити на оцјену уставности и законитости ту одлуку. И ако се испостави да је градоначелник слагао, односно да је преварио нас одборнике приликом изгласавања те одлуке, тражио сам током своје дискусије да наредне двије године не причамо о томе", казао је предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић.
Док се установи да ли су одборници преварени и да ли ће након упућене иницијативе за оцјену уставности Уставни суд опет реаговати због наплате паркинга у граду, грађани, преварени или не, плаћаће паркинг.
Цијена паркинга у нултој и првој градској зони за сат времена је 2 КМ. У другој зони за сат времена паркирања плаћате 1 марку. Цјелодневно паркирање у првој градској зони је 7 КМ, а у другој 5 КМ. Мјесечна паркинг карта за прву зону кошта 100, а за другу 60 КМ.
Јасно су дефинисане и казне. За прекорачено вријеме одређено плаћеном картом, неплаћање паркинга, уплату погрешне зоне, заузимање два или више обиљежених мјеста, прописана је новчана казна од 50 КМ. Али ни ријечи о казнама за одговорне уколико се установи да су грађани опет преварени и да је ова одлука о наплати паркинга неуставна.
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