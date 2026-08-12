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Нови објекат дјечијег вртића Палчић у завршној фази

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Аутор:

Биљана Стокић
12.08.2026 19:15

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Вртић Палчић у Теслићу
Фото: АТВ

Дугим листама чекања у теслићком вртићу ближи се крај. На новом објекту завршени су вањски радови. Сада слиједи унутрашње уређење.

Мјеста ће бити за шест вртићких група, односно за 150 малишана. За родитеље који годинама чекају на мјесто више, то ће бити велико олакшање.

"Добро је што ће се изградити нови вртић. Да могу родитељи уписати дјецу. Имаће боље услове, већи капацитет", рекао је родитељ Никола Рашић.

"Чекамо долазак намјештаја и то би требало у наредни десетак дана да буде готово", казао је директор Дјечијег вртића Палчић Теслић Славица Симаковић.

Да радови напредују планираном динамиком, увјерили се руководство Републике и града. Ако све буде текло планираном динамиком, нови вртић требало би да буде спреман до средине септембра.

"Очекујемо да у наредној школској години дјеца крену. Да не буде никаквих шпекулација, градоначелник је имамо здравствени проблем у породици, контактирали смо га, он је аромо унука да транспортује према Бањалуци", истакао је замјеник градоначелника Теслића Милован Станковић.

Изградња вртића један је од заједничких пројеката републичке и градске власти. Влада Републике Српске обезбиједила је око милион марака, док је град Теслић издвојио око пола милиона.

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Тагови :

Вртић Палчић

Теслић

Саво Минић

Република Српска

изградња вртића

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