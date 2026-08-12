Додик: Рукометни турнир у Добоју величанствена спортска манифестација

- Величанствена спортска манифестација је од мале локалне смотре рукомета на почетку израсла у једну од најквалитетнијих и најцјењенијих рукометних приредби ове врсте у свијету. С непрегледном ниском најљепших, најузбудљивијих и најквалитетнијих рукометних надметања у смирај љета сваке године, Међународни рукометни ТВ турнир шампиона је постао нераскидиви дио града Добоја и житеља овог краја. Добојски храм рукомета постао је у протекле четири и по деценије мјесто гдје се окупљају најбољи клубови и мајстори рукометне игре и мјесто гдје се игра најквалитетнији и најлепршавији рукомет - истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Додаје да је у једном тренутку заустављен због страшног ратног сукоба, турнир је 1996. године наставио успјешан континуитет са жељом домаћина да поново постане стјециште најбољих клубова и мајстора рукомета и да поприми сјај предратних година када се нису осјећале запреке ни политичких, ни националних, ни било каквих других раздора и нетрпељивости, јер спорт не познаје такве препреке, он је једноставно универзална међународна творевина с атрибутима мира и пријатељства међу народима.

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- Зна се, турнир над турнирима, квалитет над квалитетима, рукомет над рукометом - то је Добој. Јер, оно што је за националне селекције шампионата, то је за суперклупске формације био симпатичан, али озбиљан судар дивова на тлу стољетног Добоја. Да није ничег другог, да ли имена: Монпелијеа, Сјудад Реала, Нордхорна, Чеховских медвједа, Стеауе, Гумерзбаха, Дукле, ЦСКА, Барселоне, Лугија, Веспрема, МАЛ-а, Партизана, Пелистера, Црвене звезде, Атлетика, Металопластике, Кретеја, Загреба, Борца и многих других шампиона овоземаљског квалитета, представљаjу довољан разлог да се рукометни свијет дубоко сагне и скине капу свим знаним и незнаним јунацима добојске организације која је успјела да створи ову грандиозну рукометну манифестацију - наводи Додик.

Истиче да имена рукометних великана попут Шарића, Карабатића, Рађеновића, Стинге, Вујовића, Хорвата, Шмита, Вундерлиха, Чернишова, Максимова, Биртолана, Томина, Карауе, Клемпела и стотина других и његових тренера: Душебајева, Червара, Хасанефендића, Живковића, Предехе, Селеша, Штенцла, Јевтушенка, Андерсона и осталих остају записана златним словима у вјечној књизи добојских спектакала.

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- Име Добоја са знаком турнира у годинама које су за нама винуло се преко четрдест државних граница, на свим рукометним меридијанима. У протеклих четрдесети пет година није било ниједне мрље или недостојног инцидента. Сусрети рукометаша приличили су њиховој части и имену, без обзира на политичку или било коју другу припадност, без обзира на земљу или континент одакле су рукометаши долазили. А Добојлије, његова младост и сви који су у дане турнира пунили стадион и чисте градске улице украшене цвијећем и зеленилом, у ноћне сате обливене разнобојном свјетлошћу, дочекивале су драге госте и дивили се њиховим мајсторијама и спортским величинама. Тако ће бити ове и свих наредних година - додаје Додик.

Учесници овогодишњег турнира су: Мелсунген (Њемачка), Ал Ахли (Египат), РД ЛЛ Гросист Слован (Словенија), Национални тим Катар, Спортинг (Португал) и домаћа Слога Добој. Посебно је занимљив долазак Мелсунгена, који у Добој стиже као освајач ЕХФ Европске лиге.