Инфлација удара по џеповима грађана: Поскупљују приватни вртићи у Бањалуци

Аутор:Теодора Беговић
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Инфлација поново удара по џеповима грађана. Таман након што су повећане субвенције за суфинансирање трошкова приватних бањалучких вртића, поједини вртићи одлучили су се да повећају цијене.
Сваким повећањем субвенција, цијена приватног вртића се повећа за исти износ колико и субвенција, тако да родитељи ни не осјете финансијско растерећење кућног буџета. Ред на државни вртић дочекају, ако имају среће, пред полазак у школу, тако да су могућности за избор вртића ограничене, поручују забринути родитељи. Истичу да су трошкови сурово велики. Родитељи са троје дјеце за приватне вртиће издвајају преко хиљаду марака.
"Овдје се враћамо на један стари проблем који, очигледно, ни власници приватних вртића, ни Градска управа ни сви они који су у том ланцу не желе да ријеше, а то је да се на нивоу града успостави економска цијена боравка дјеце у приватним предшколским установама. То није урађено", изјавио је родитељ Бранко Црногорац и додао:
"За двоје дјеце је то између 750 до 800 марака, па ако неко као ја има дијете у продуженом, то се онда пење на четвороцифрен износ. То ниједно друштво не може да поднесе."
Како би се контролисало неоправдано поскупљење приватних вртића оформљена је Комисија за разматрање оправданости разлога за повећање цијена боравка у приватним предшколским установама на територији града. По закону, приватни вртићи смију једном годишње повећати цијену. Из приватних вртића истичу да су поскупљења оправдана, јер су трошкови малих приватних вртића велики.
"Нажалост, скупо је, али није до власника система, то је све до система. Мислим да свако ко повећава сада цијену, бар од ових колега са којима се чујем, то је донекле и оправдано", рекла је власник вртића „Код баке“ Јелена Бојанић и додала;
"Ја разумијем родитеље. Ја и када повећам цијену, свјесна сам да је то јако осјетљиво питање, јер знам које све трошкове родитељи имају. Како ће неко за двоје дјеце издвојити преко 900 КМ, они морају ићи радити."
Град је у августу повећао субвенције за приватне вртиће за 50 КМ, тако да је сад субвенција за једно дијете 200, за друго 250 КМ. Просјечна цијена приватних вртића за једно дијете креће се од 450 до 550 КМ.
"Родитељ за једно дијете у Центру за предшколско васпитање и образовање плаћа 210 КМ. У приватном вртићу 450 КМ, али када одбијете субвенцију, разлика је минимална. За двоје дјеце, приватни вртић је јефтинији и мањи трошак за родитеље", подсјетио је директор Центра за предшколско васпитање и образовање Бањалука Петар Јокановић.
Једини механизам корекције и ограничавања цијена у приватним вртићима је повећање капацитета у државним. Уколико би дошло до повећања капацитета, потражња за приватним вртићима би се смањила, а самим тим смањиле би се и цијене. Ове године у државни вртић примљено је 562 дјеце, а на листи чекања остало је 2322 дјетета.
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