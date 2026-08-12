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На Пагу четври пут уништена спомен-плоча посвећена српским и јеврејским жртвама

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 19:11

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полиција Хрватска
Фото: МУП Хрватске

Предсједник Удружења "Јадовно 1941" из Бањалуке Душан Басташић изјавио је да је четврти пут уништена спомен-плоча у ували Слано на острву Пагу на мјесту усташког логора из времена Независне Државе Хрватске која је постављена 24. јуна.

Басташић је навео да је јутрос добио фотографију коју је снимио Словенац Јернеј Божич, који је разбијену спомен-плочу сложио као мозаик.

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- Историја се не може промијенити уништавањем спомен-обиљежја. У ували Слана мучени су и убијени многи невини људи. Поломљени знак свједочи о уништењу основне људске културе и саосјећања према ближњима. Надам се да ће ми се тамо придружити становници острва Паг - навео је Божич у поруци коју је уз фотографију послао Басташићу.

Басташић је рекао да, нажалост, свједочимо да једна мала спомен-плоча са епитафом који никога не вријеђа, већ само свједочи истину, не може да опстане.

Он је подсјетио да је спомен-плоча која је постављена 1975. године, уништена почетком протеклог рата, те обнављана 2010. и 2013. године, али је оба пута била уништена.

Басташић је указао да је натпис на четвртој спомен-плочи био споран градоначелнику Новаље Ивану Даби, али да се у разговору са њим дошло до задовољавајућег рјешења.

- Када су питали градоначелника, да ли ће ова плоча бити сигурнија, одговорио је да "није чувар плаже у љетном, ни у зимском периоду, али се нада да ће у славу жртвама та плоча остати" - навео је Басташић за Срну.

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Он је додао да је градоначелник искористио прилику да се извини потомцима жртава.

На четвртој спомен-плочи писало је "Подижемо ову спомен-плочу у знак сјећања на српске, јеврејске и остале жртве усташких логора Слана и Метајна, који су дјеловали у склопу групе логора Госпић-Јадовно-Паг у НДХ од краја јуна до краја августа 1941. године. Потомци жртава, јун 2026. године".

Потомци жртава окупљени око удружења "Јадовно 1941" у јуну 2015. године на мјесту некадашњег логора Слана, на брежуљку између српског и јеврејског логора поставили су и освештали Часни крст.

Усташки логор Слана на острву Пагу из 1941. године био је дио система усташких логора Госпић-Јадовно-Паг, у којем су масовно убијани Срби и Јевреји у вријеме НДХ.

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Логор Слана је основан у јуну 1941. године и трајао је свега око три мјесеца прије него што су га италијански фашисти затворили, простирао се на површини од око пет хектара у пустој ували близу Метајне.

У њему су почињени монструозни злочини над хиљадама немоћних људи, жена и дјеце.

(Срна)

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Тагови :

Хрватска

Паг

Душан Басташић

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