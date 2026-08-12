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Пензионер остао без 120.000 евра због преваре са криптовалутама

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 16:20

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Старац положио руку на дрену штаку.
Фото: Pexels/khbab alturky

И поред вишекратних упозорења надлежних органа и медија, грађани и даље наседају на лажне понуде за трговину криптовалутама. Најновија жртва ове бездушне преваре је 75-годишњак из Ораховице, који је ожалошћен остао без чак 120.000 евра.

Како је саопштила полиција, све је почело средином јула када се пензионер јавио на оглас за улагање у криптовалуте. Убрзо га је контактирао лажни брокер и затражио податке са банковне картице, са које му је одмах скинут почетни улог од 200 евра.

Након тога, у игру улази лажни представник инвестиционе компаније који га је увјерио да његово улагање остварује огромну добит, наговарајући га на све веће уплате:

Предаја готовине "на руке": Жртва је на својој кућној адреси у два наврата непознатом мушкарцу лично предала укупно 80.000 евра у кешу, за шта су му издате лажне потврде.

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Уплате за "порезе i накнаде": Преосталих 40.000 евра уплатио је на банковне рачуне на име измишљених трошкова пореза и накнада за наводну исплату остварене добити.

Када је схватио да од исплаћене добити нема ништа, а да је укупно уплатио 120.000 евра, 75-годишњак је случај пријавио полицији, која тренутно спроводи криминалистичку истрагу.

Полицијско упозорење грађанима:

Из Полицијске управе вировитичко-подравске апелују на све грађане да не вјерују непознатим особама које обећавају брзу и сигурну зараду.

Не дијелите личне податке: Никада не шаљите податке о банковним картицама ненаменским и непровјереним платформама.

Сумњајте на "хитне" уплате: Чим вас неко притиска да хитнo предате новац или платите измишљене порезе, ради се о превари.

Пријавите полицији: При свакој сумњи на злоупотребу, одмах се обратите најближој полицијској станици, преноси Дневник.хр.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

превара

криптовалута

Хрватска

Пензионери

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