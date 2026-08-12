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Главата корњача напада купаче у Хрватској: Пет уједа у 20 дана

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 12:59

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морска корњача главата корњача
Фото: Pexel/ Daniel Torobekov

У посљедњих 20 дана у Каштелима се догодило најмање пет случајева уједа главате корњаче (морска корњача), а посљедњи инцидент се догодио у недјељу на плажи Миљенко и Добрила у Каштел Лукшићу.

Корњача је ујела младића за доњи дио леђа док се он купао у мору. Како свједоче, пришла му је с леђа и нанијела рану која је крварила.

Одмах након уједа, мајка купача је позвала хитну помоћ, из које су јој казали да требају доћи у њихову установу да повријеђени прими инјекцију против тетануса.

"Оваква ситуација траје већ неко вријеме и постала је заиста забрињавајућа. Корњача се учестало задржава на истом подручју, израња у непосредној близини купача и прилази им с леђа. Посебно забрињава чињеница да до уједа долази и када је људи не дирају нити је на било који начин узнемиравају. Купачи су у страху и многи се више не осјећају безбједно да улазе у море", казала је она.

Али, ово је од 22. јула пети случај уједа морске корњаче у Каштелима, а многи купачи су сада у страху од уласка у море с обзиром на то да корњача напада и у плићаку.

"Супруг и ја смо били само пет метара од њега, у дубини. Нажалост, корњача је наставила своје нападе и више нам стварно није пријатно у мору. Сви смо се напокон опустили јер смо мислили да је више нема, али ето је опет", испричала је жена која је свједочила и посљедњем нападу.

Ова корњача је, према незваничним процјенама, тешка и до 70 килограма те опасност није безазлена. Међутим, рјешење за овај проблем купача није једноставно с обзиром на то да је ова корњача заштићена врста те је није једноставно ни премјестити из природног станишта.

(Кликс)

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Тагови :

главата корњача

морска корњача

купачи

Хрватска

напади на Каштелима

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