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Снажно невријеме синоћ погодило Словенију

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12.08.2026 07:38

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Снажно невријеме синоћ погодило Словенију
Фото: Facebook/Občina Starše

Снажно невријеме праћено јаким вјетром и кишом погодило је синоћ дијелове Словеније и проузроковало материјалну штету. Најтеже је било на подручју општине Старше код Марибора, гдје је вјетар рушио стабла и оштетио кровове, док су оборинске воде поплавиле подруме.

На терену су све расположиве ватрогасне снаге, којима помаже и Ватрогасна бригада Марибор, пише портал 24ur.com.

Интервенције у општини Старше

Према информацијама из општине Старше, у санацији штете учествовали су ватрогасци из добровољних ватрогасних друштава Старше, Препоље, Трниче и Златоличје, као и радници локалног комуналног предузећа. Помоћ су им пружиле и колеге из мариборске ватрогасне бригаде.

Екипе су интервенисале на 17 локација у насељима Марјета, Трниче, Препоље и Бруншвик. Управа за заштиту и спасавање потврдила је да је највише пријава о штети стигло управо са тог подручја, гдје су ватрогасци санирали оштећене кровове, уклањали оборена стабла и испумпавали воду из поплављених подрума.

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Из општине су упутили апел грађанима.

„Молимо грађане за разумијевање и стрпљење јер имамо много интервенција, а капацитети на терену тренутно су ограничени. Случајеве који нису хитни и могу да сачекају до сутра грађани могу пријавити Ватрогасној заједници Старше на имејл [gzstarse@gmail.com](mailto:gzstarse@gmail.com). За хитне случајеве и даље је доступан број 112. Тако ћемо моћи да се посветимо онима којима је помоћ потребна одмах“, наведено је у саопштењу.

Истовремено су захвалили ватрогасцима, комуналним службама и свима који помажу на терену у тешким условима.

Штета забиљежена и у другим дијеловима Словеније

Невријеме је проблеме изазвало и у општинама Кунгота, Раче-Фрам, Миклавж на Дравском пољу, Песница, Ползела, Преболд и Јесенице.

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У Кунготи је вјетар рушио стабла, док је у Јесеницама подигао дио лименог крова, који су ватрогасци потом учврстили. Ватрогасне интервенције због оштећених кровова забиљежене су и у општини Раче-Фрам.

У Илирској Бистрици вјетар је откинуо дио крова на дворцу Прем. Локални ватрогасци заштитили су оштећени дио, површине око три квадратна метра, фолијом и врећама.

У Дутовљу, на подручју општине Сежана, стабло се срушило на паркирани аутомобил и надстрешницу. У Пивки је вјетар одломио дио стабла који је угрозио електричне водове.

Због обилне кише проблема са поплавама било је и на подручју Јесеница и Ползеле.

(Индекс)

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Тагови :

Словенија

невријеме

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