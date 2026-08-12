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Душан Влаховић потписао за Бешикташ

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 08:45

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Душан Влаховић
Фото: Tanjug/AP Photo/Antonio Calanni

Душан Влаховић је прихватио понуду Бешикташа и ставио параф на трогодишњи уговор са турским тимом, објавио је Фабрицио Романо.

Према писању Коријере дело Спорта, српски репрезентативац ће у Бешикташу имати годишњу нето плату од осам милиона евра, уз додатне бонусе. Поред тога, предвиђен је и велики бонус за потпис уговора, који би требало да се креће између 15 и 20 милиона евра.

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Тагови :

Душан Влаховић

Бешикташ

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