Душан Влаховић потписао за Бешикташ

Аутор:АТВ редакција
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Душан Влаховић је прихватио понуду Бешикташа и ставио параф на трогодишњи уговор са турским тимом, објавио је Фабрицио Романо.
Према писању Коријере дело Спорта, српски репрезентативац ће у Бешикташу имати годишњу нето плату од осам милиона евра, уз додатне бонусе. Поред тога, предвиђен је и велики бонус за потпис уговора, који би требало да се креће између 15 и 20 милиона евра.
🚨⚪️⚫️ Dusan Vlahović to Besiktas, here we go! Verbal agreement in place for the Serbian striker.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2026
Contract until June 2029, three year deal with medical to follow as Besiktas plan for his travel today. pic.twitter.com/wghnUqjViS
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